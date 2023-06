O desejo sincero de Thiago por Messi enquanto seu pai se despede do PSG

On sábado, Paris Saint-Germain concluiu oficialmente a temporada 2022/23 da Ligue 1 como campeão francês ao enfrentar o Clermont.

Antes do jogo, enquanto os jogadores se dirigiam do túnel para o campo, o PSG jogadores de futebol foram acompanhados por seus filhos ou familiares.

Vídeo | Shaquille O’Neal quer conhecer Lionel Messi

Lionel Messi estava acompanhado de seus três filhos: Thiago, Mateo e Ciro. Eles queriam estar ao seu lado em seu último jogo com a seleção francesa.

As negociações de renovação de contrato entre o craque argentino e o prestigiado clube francês fracassaram e ambas as partes anunciaram no sábado o fim da relação profissional.

No momento em que todas as crianças estavam prestes a deixar o campo para dar lugar ao início da partida, Messios filhos de se despediram dele, mas Thiagocapturado na câmera, esperou até o último momento para dizer ao pai “Boa sorte”.

Oferta formal do Inter Miami a Messi

Messi pode ter tido uma ideia mais clara sobre sua próxima equipe depois de receber uma oferta formal do lado da MLS Inter Miami.

Conforme noticiado pelo MARCA, a oferta incluiria um contrato de pelo menos três temporadas, em troca de uma quantia significativa, embora fique aquém dos 400 milhões de dólares por ano oferecidos pelos sauditas Al Hilal.

No entanto, Messi se tornaria o jogador mais bem pago da MLS, o que permite que cada time tenha três jogadores da franquia ganhando um salário anual superior a 1 milhão de dólares.

Esta foi a segunda oferta formal para Messiao lado do de Al Hilalenquanto Barcelona também apresentaram uma proposta.

Embora a diretoria do Barcelona precise atender a certas demandas financeiras para pagar Messieles têm a vantagem de ter uma conexão emocional com o jogador.