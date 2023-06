O desempenho de Aaron Gordon no primeiro tempo surpreende o Heat e ajuda o Nuggets a assumir a liderança

Tele Finais da NBA de 2023 foi anunciado como uma batalha de superestrelas – Denverde Nikola Jokic contra Miamide Jimmy Butler. Mas um Pepita disparou durante a primeira metade do jogo 1 na quinta-feira, surpreendendo muitos espectadores no início da série.

Aaron Gordon “pegando fogo”

Graças à atenção extra Miami paga para jokico pepitas foram capazes de armar Aaron Gordon embaixo da cesta.

Gordon marcou 12 de Denver‘s 29 pontos no primeiro quarto e tinha 14 no intervalo, com os anfitriões construindo uma vantagem de 17 pontos. O antigo Arizona Wildcato total de pontos do intervalo foi bom o suficiente para sua quarta maior pontuação na pós-temporada, em menos de meio jogo.

“Ele está orquestrando, sendo um general de chão”

No intervalo, Gordon elogiado jokicdesempenho de ESPN. O passe exemplar e a visão de quadra do sérvio permitiram que ele encontrasse um chute aberto no perímetro ou sob o aro várias vezes no primeiro tempo, o que mostrou mais uma vez que ele está entre os jogadores mais indefesos do campeonato.

Jokic estava a caminho de outro triplo-duplo antes mesmo do início do terceiro quarto, já que seu primeiro Finais da NBA começou com um estrondo.