O dono de um Porsche que vale mais de US$ 10 milhões: eu apenas cuido dele

Bruce Meyer acredita que ele só mantém o selvagem Porsche 935 K3 Kremer ele se tranca em casa, porque alguém tem que aproveitar.

É uma forma muito distante de entender o que significa possuir um Porsche que conquistou a vitória absoluta no 24 Horas de Le Mans.

“Ninguém leva esses carros para a vida após a morte, mas podemos aproveitá-los enquanto vivemos”, explica.

Ele vendeu outro Porsche para Steve McQueen

Meyer é um californiano de 81 anos que mora em Beverly Hills e fez fortuna ao longo de sua vida como investidor imobiliário.

Porsche.

Sua casa está cheia de tesouros apoiados em quatro rodas, embora muitos tenham ficado para trás, como o Porsche 356 A Speedster que acabou vendendo para Steve McQueen.

No entanto, o que este colecionador sempre ‘perdeu’ para ele foram os carros de corrida, algo que está em seu sangue porque quando jovem participava de todas as corridas de carros e motos que podia.

Um carro vencedor em Daytona

Entre seus carros preparados, dois se destacam; um deles é um Porsche 911 Carrera RSR 2.8 de 1973 que conseguiu vencer as 24 Horas de Daytona naquele ano, que foi a primeira vitória internacional de um 911.

O carro também conseguiu vencer no final do ano na série de corridas Trans-Am e no IMSA GT Championship, então podemos estar olhando para um dos RSR 2.8s que poderia obter o preço mais alto em qualquer leilão em mais de cinco milhões de euros.

Porsche.

O outro é o 935 K3 Kremer, ainda mais elite e exclusivo.

Em seus controles, Klaus Ludwig, Don Whittington e Bill Whittington conquistou a vitória absoluta nas 24 Horas de Le Mans em 1979, a primeira com um carro com motor traseiro (a configuração que tinha o Porsche 917 era central-traseira) e a única com um carro baseado em um 911.

Cerca de 800 cv

O carro tem cerca de 800 cv graças ao motor boxer de 6 cilindros com turbocompressor e, claro, nenhum sistema eletrônico para gerenciar a entrega de energia às rodas.

A sua aparência pouco tem a ver com a do 911 original: a frente dispensa os dois ‘canhões’ encimados pelos típicos faróis, que estão colocados mais abaixo, quase ao nível do solo.

Porsche.

Na verdade, pode-se dizer que apenas a inclinação do capô é a original, pois todo o resto foi alterado, inclusive as aletas que possuem aerofólios e guelras para resfriar os freios.

Os arcos das rodas também foram alargados ao ponto de exaustão, e a traseira foi levantada para incluir os componentes adicionais do motor e culmina em um impressionante spoiler ajustável.

Não coloque o pedal no metal

De tempos em tempos Meyer leva seus carros para fora, como deve ser feito com qualquer carro de colecionador.

“Já estive em todo o país duas vezes”, diz ele.

De fato, o carro já o levou a ralis ultraluxuosos como Pebble Beach ou Amelia Island, de onde voltou com vários prêmios.

Em setembro estará novamente em exibição, desta vez no Porsche Rennsport Reunion, evento realizado em Laguna Seca (Califórnia) que se tornou o maior encontro mundial de veículos clássicos da Porsche, e não será a primeira vez que ele vai até lá, mas o terceiro.

Junto com os dois Porsches vitoriosos, há muitos outros tesouros em sua casa: um 911 RUF CTR, uma Ferrari 250 GT SWB… Mas ele prefere não pensar neles como seus, apenas cuida deles.