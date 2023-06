O duro ataque de James Rodriguez a Shakira e suas canções sobre Piqué

ShakiraOs sucessos do ano de 2023 foram comemorados em todo o mundo, especialmente na Colômbia, onde idolatram uma cantora que sempre levou a bandeira de seu país a todos os cantos do planeta. Mas nem todos os colombianos aprovaram suas últimas apresentações.

Um deles é outra figura muito importante no país. Nós estamos falando sobre James Rodriguezum dos melhores jogadores colombianos dos últimos anos, que deixou sua marca em times tão importantes do mundo como Real Madrid e Baviera, além de ser o capitão e estrela da seleção colombiana. O futebolista colombiano concedeu uma entrevista à ‘Semana’, na qual fala sobre a sua carreira, mas também sobre Shakira.

Esta entrevista provocou muita reação na Colômbia, porque James fala sobre Gerard Piqué, de quem diz que “Já o encontrei várias vezes, por isso não posso falar mal dele. Para mim é uma boa pessoa”. Diante da insistência do jornalista de que o ex- Barcelona jogador estava sendo mal falado, James não mudou seu roteiro: “Tem muita gente que faz, por causa do que aconteceu. Mas pra mim ele é uma boa pessoa”.

Quando perguntado sobre Shakirao antigo Real Madrid jogador quis deixar claro que o cantor “deixou a Colômbia de cabeça erguida”.

No entanto, James tem uma opinião diferente quando questionado sobre Shakiraque já deram a volta ao mundo, como Te felicito, Monotonia, Music Sessions #53 com barbear e TQG com Karol G.