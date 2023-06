O efeito Wemby: aumento nas vendas de ingressos para a temporada dos Spurs

EUum movimento que era esperado por muitos, o incentivo de São Antônio feito Victor Wembanyamao aclamado atleta francês, sua primeira escolha no Draft da NBA de 2024 na quinta feira. Wembanyama, que é indiscutivelmente a perspectiva mais procurada desde Lebron Jamesagora é oficialmente integrante da equipe, fato que certamente alimentará a febre dos torcedores.

Seguindo o Loteria da NBA mês passado, o esporas já havia visto um aumento de mais de 2.500 novas assinaturas de ingressos para a temporada. Conforme esporas‘ em conversa com o Front Office Sports, esse número já passou de 4.000 e não mostra sinais de desaceleração.

Esse influxo de vendas de ingressos para a temporada certamente aumentará as taxas de comparecimento dos Spurs. Anteriormente, ocupavam a 25ª posição no ranking de comparecimento de times da NBA, atraindo uma média de 16.937 torcedores por jogo na última temporada. Curiosamente, mesmo antes de ingressar oficialmente na liga, O animalOs jogos de já cativaram 350 milhões de visualizações nas redes sociais da NBA na última temporada, colocando-o em oitavo lugar entre todos os jogadores. Além disso, há expectativas de um aumento no mercado secundário de ingressos, uma vez que o NBA o cronograma para a próxima temporada é anunciado no final do verão.

A febre de Wemby está em pleno vigor em San Antonio

Notícias sobre teto salarial

Em notícias financeiras relacionadas, o NBAO teto salarial para a temporada 2023-24 está projetado em cerca de $ 136 milhões – um aumento de $ 2 milhões em relação às estimativas anteriores em setembro e acima dos $ 123,655 milhões para a temporada 2022-23. Isto é de acordo com vários relatórios. O limite do imposto de luxo para a próxima temporada deve chegar a US$ 165 milhões, um aumento de US$ 3 milhões em relação à primeira estimativa.

Os números finais serão confirmados somente após uma auditoria financeira no final deste mês. No entanto, essas estimativas iniciais estão muito próximas dos aumentos percentuais anuais máximos permitidos pelo acordo trabalhista da NBA com o Associação de Jogadores da NBA. Isso sinaliza a saúde robusta da liga e indica um aumento constante em suas receitas.