O elenco de Superman de David Corenswet atrai comparações com Henry Cavill

Há um novo Superman na cidade, mas muitas pessoas estão experimentando um déjà vu depois de dar uma olhada nele … porque o cara se parece muito com Henry Cavill.

29 anos David Corenswet foi morto terça-feira para retratar o Homem de Aço em James Gunn‘s próximo “Superman: Legacy” … que é uma reinicialização completa da franquia e claramente um pivô em direção a um Clark Kent mais jovem. Rachel Brosnahanestá interpretando a nova Lois Lane.

As pessoas estão reclamando que ele se parece com Henry Cavill… Você não vai acreditar com quem Henry Cavill se parece 😳 https://t.co/4YZk5228MV — Discutindo o Superman (@SupermanEnjoyer) 27 de junho de 2023

O elenco de Corenswet e Brosnahan recebeu muitos comentários positivos – especialmente para ele. Francamente, as pessoas parecem pensar que ele canaliza muito bem o Superman, não apenas na aparência, mas também na altura. O cara tem 1,80m e é o ator mais alto a interpretar Supes desde o final Christopher Reeve.

E sim, com base em seu trabalho em outras coisas que ele fez no showbiz até agora – “Hollywood”, “Pearl”, “We Own This City” etc. – ele definitivamente emana energia Kal-El. Basta olhar para ele!

No entanto, também há uma boa quantidade de fãs que estão apontando o óbvio… ou seja, sua semelhança passageira com o último cara que interpretou o Superman – um Sr. Cavill. Claro, ele não é necessariamente um sósia de Henry … mas alguns acham que ele está perto o suficiente, e eles estão questionando por que Gunn foi com alguém tão parecido se ele queria uma mudança real.

Claro, com essa comparação … há queixas, especialmente de obstinados que realmente queriam Henry de volta às meias (AKA, devotos do Snyderverse). Mas, como outros apontaram na reação ao “ultraje” … todos os atores do Super-Homem meio que se parecem.

É um bom ponto, e não apenas isso … mas Corenswet parecia ser o favorito dos fãs antes do anúncio. Outros atores na corrida incluíram Tom Brittney dar Nicholas Hoult – mas no final, parece que DC ganhou James e companhia. acabou com seus testes de audição / tela.

O próprio Henry certamente parece ter superado o drama do Super-Homem – isso depois que ele foi drasticamente descartado depois de ter a certeza de que voltaria … mas ele não comentou sobre Dave assumir o manto ainda.