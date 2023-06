O épico concurso de cerveja entre Tom Brady e Julian Edelman

Julian Edelman compartilhou uma história cativante sobre desafiar o lendário Tom Brady para uma competição de cerveja. Durante um episódio recente do emocionante “jogos com nomes” podcast, Edelman relembrou o memorável encontro com o sete vezes Super Bowl vencedor, lançando luz sobre a feroz rivalidade que se desenrolou entre eles.

Relembrando os eventos, Edelman relatou vividamente o momento em que reuniu coragem para desafiar Brady, apesar de ter apenas 22 ou 23 anos na época. Ciente da reputação de Brady como um impressionante bebedor de cerveja, graças às suas aparições em programas noturnos de TV, Edelman exclamou corajosamente: “Ei Brady, eu quero você!“

O momento exato desta batalha épica entre os dois permanece um pouco confuso na memória de Edelman, mas ele tem certeza de que aconteceu em 2009 ou 2010. O que ele lembra com absoluta clareza é que sua vaga no playoff foi garantida após um confronto vitorioso contra o Buffalo Bills em um jogo de estrada com neve.

Investigando mais profundamente os registros históricos, pesquisadores diligentes descobriram que o Brady contra Edelman concurso ocorreu em 2010. Desdobrou-se após a Patriota da Nova Inglaterras’ comandando o triunfo de 34-3 sobre o Contas no Estádio Ralph Wilsonfinalmente garantindo o cobiçado AFC Leste título. No entanto, sua comemoração foi recebida com um desafio imprevisto, pois eles lutaram para encontrar um hotel devido ao Internacional Campeonato Mundial Sub-20 da Federação de Hóquei no Gelo acontecendo em Búfalo.

Brady e a patriotas acabou se estabelecendo em Rochester, Nova York, a aproximadamente uma hora de carro de Búfalo. Em busca de um local adequado para a competição, a equipe foi para churrasco de dinossauroonde Edelman lançou seu audacioso desafio à lenda do futebol.

Edelman contou ansiosamente a troca que aconteceu entre ele e Brady. “Ele olha para mim e diz: ‘Você me quer?’“Edelman revelou. “Eu disse, ‘Sim, eu quero você.’ Ele diz: ‘Alinhem-nos.'” Com as cervejas alinhadas, os competidores não perderam tempo em mostrar suas proeza chugging. O duelo foi rápido e intenso, mas no final, Edelman se viu no lado perdedor devido a uma desqualificação. Brady reivindicou a vitória, sugerindo que um pouco da cerveja havia se acomodado no peito de Edelman, enquanto Edelman contestou veementemente, alegando ter testemunhado cerveja no peito de Brady também. Independentemente disso, foi final fechado e emocionantecom Brady emergindo como o chugger triunfante.

A temporada estelar de 2010 dos Patriots terminou em desgosto

A temporada regular de 2010 terminou em alta para o patriotasostentando um impressionante recorde de 14-2 que garantiu a eles um valioso Curinga tchau. Infelizmente, sua jornada nos playoffs foi interrompida na Rodada Divisional, pois eles sucumbiram a uma derrota por 28-21 contra o Jatos de Nova Yorkliderada pelo talentoso Marcos Sanchez.

Durante o podcast, o coapresentador de Edelman, Sam Morrilhabilmente comparou a vitória de Brady a uma NFL vitória alcançada por meio de uma chamada de interferência de passe. Edelman concordou, colocando lenha na fogueira ao lançar um desafio ao tricampeão Jogador Mais Valioso da NFL para uma revanche. Desta vez, porém, eles optariam por uma bebida diferente, talvez uma bebida de coco, para atrair Brady a participar.

Embora concorrentes ferozes em batalhas de cerveja, Brady e Edelman formaram uma parceria formidável no campo de futebol, contribuindo significativamente para o renascimento do legado do campeonato dos Patriots. Juntos, eles orquestraram uma dinastia extraordinária, assegurando três vitórias no Super Bowl em apenas cinco anos e impulsionando o total de Brady para impressionantes seis campeonatos antes de sua saída da franquia após a temporada de 2019. Curiosamente, essa corrida bem-sucedida poderia não ter se concretizado se Edelman tivesse assinado