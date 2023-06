O ex-passageiro do OceanGate Titan descreveu o passeio como “arriscado” e o comparou a uma “minivan sem assentos”

Colhe a busca por o submarino desaparecido continua, pessoas que um dia pegaram carona na OceanGate Titan estão compartilhando suas experiências dentro do submersível que ficou conhecido por oferecendo um passeio para observar os destroços do Titanic no fundo do mar.

Alguém que falou sobre sua experiência no OceanGate Titan era David Pogue, Correspondente da CBS Sunday Morning. Ao compartilhar o que viveu dentro do submersível, não pôde deixar de compare o passeio a estar em uma “minivan sem assentos”.

“Há algumas telas de computador e uma janela redonda no final, com cerca de 21 polegadas de largura. E quando você está visitando o Titanic, você se reveza olhando pela vigia. Você está em um tubo de titânio com cerca de 20 pés. longo. … Então você não pode sair a menos que alguém o destranque. E você entende claramente e assina isso você entende que este é um empreendimento altamente arriscado que pode resultar em morte”, disse David Pogue.

Por outro lado, Mike Reiss, escritor e produtor de “Os Simpsons”, também compartilhou sua experiência ao fornecer uma boa palavra para OceanGate sobre a tempestade pública que está sobre eles.

“Fiz quatro mergulhos diferentes com a empresa, um para o Titânico e três fora da cidade de Nova York, e a comunicação foi perdida, pelo menos brevemente, todas as vezes. Parece apenas embutido no sistema. Eu não culpo o submarino tanto quanto culpo as águas profundas, mas você sempre perdia e voltava. Teve um mergulho que fizemos, assim que faltou a comunicação, voltamos direto para a superfície… Não são cachorros-quentes. Eles não são aventureiros aqui. Eles levam isso muito a sério”, ele disse.

Mike Reiss também qualificado como um “pensamento muito, muito assustador” o que as cinco pessoas no OceanGate Titan estão passando.