O gênio estratégico do técnico Spoelstra: três chaves que deram ao Miami o ‘W’ contra o Denver

Tele calor de Miami amarrou o Finais da NBA série (1-1) com o Denver Nuggets. Com isso, repetiu o que foi obrigado a fazer ao longo da pós-temporada desde o início dos playoffs: vencer pelo menos uma partida fora de casa. O Heat sempre teve o fator casa contra eles e sempre conseguiu dar a volta por cima, como é o caso agora. Esta é uma série totalmente nova agora, com cinco jogos e até três deles em Miami.

Segunda-feira será o último dia de descanso em muito tempo. O calor de Miami voltar para casa depois de oito dias fora. Eles voaram diretamente de Boston para Denver, e o que vem a seguir é absolutamente insano. Terça, treino, jogo na quarta, treino na quinta e jogo na sexta. Essa é a programação para os dois finalistas da NBA.

Os três ajustes estratégicos de Spoelstra que deram ao Miami Heat a vitória no Jogo 2

O golpe psicológico que Miami deu a Denver é enorme. Foi tanto o último quarto, em que venceu por onze pontos, como um golpe de autoridade naquela que é a série. O jogo de domingo foi uma jogada de mestre de Eric Spoelstra. Ele sabia fazer três ajustes fundamentais.

Ajustando a cobertura da zona: de 2-3 para 1-3-1, muito mais agressivo e mal o mostrou até o último quarto, deixando Malone com pouco tempo para reagir. Rotações reduzidas: apenas oito jogadores jogaram mais de dez minutos. Encontrar uma maneira de desacelerar o jogo ofensivo do Denver: a tarefa mais importante, entregar a bola para Jokic sem problemas. Deixe o sérvio marcar o quanto quiser, mas impedindo-o de ajudar os outros, parando o resto dos jogadores, e sendo muito agressivo nessas faixas de passagem. O sérvio terminou com 41 pontos, mas apenas quatro assistências, o que explica claramente por que o ataque do Denver foi tão estagnado.

Além disso, devemos destacar a melhora no arremesso de fora do Miami: 17 arremessos de três pontos em 35 arremessos para 48% de acerto. Além do mais Adebayo, todos os jogadores importantes na rotação fizeram pelo menos um triplo. E no caso de Strus e vicente, eles colocaram quatro cada. É realmente uma grande melhoria.

Séries de sete jogos são como um jogo de xadrez. Neste segundo jogo, foi a vez de Spoelstra se movimentar, se ajustar ao que havia encontrado no Jogo 1. Agora é de Michael Malone vez.

Primeira derrota em casa para o Denver nestes playoffs. Motivo suficiente para mudanças acontecerem nesta próxima quarta-feira no terceiro jogo da final da NBA, que agora passa para Miami.