O gerente de Francis Ngannou espera uma luta de boxe em 2023 e chama Jon Jones de ‘o homem mais malvado interino do planeta’

Francis Ngannou ainda é o homem mais malvado do planeta, no que diz respeito ao seu empresário.

“O Predador” ganhou esse título quando conquistou o peso pesado do UFC em janeiro de 2022 com um poderoso nocaute em Stipe Miocic e defendeu com sucesso seu campeonato contra Ciryl Gane no UFC 270. Essa defesa foi a última luta do contrato de Ngannou com o UFC, e , por enquanto, sua última luta com a promoção. Recentemente, ele se separou do UFC e assinou contrato com o PFL.

Uma condição do acordo com o PFL de Ngannou é que ele tenha permissão para buscar oportunidades no boxe, deixando em aberto a possibilidade de um dia entrar no ringue com um pugilista famoso como Tyson Fury, Deontay Wilder ou Anthony Joshua. No entanto, seu gerente Marquel Martin disse A Hora do MMA que se Ngannou for boxear em 2023, é provável que ele tenha que esperar para enfrentar um nome importante.

“Nós vamos e voltamos sobre isso o tempo todo”, disse Martin quando perguntado se Ngannou marcaria uma luta marcante ou uma luta inicial primeiro. “Adoraríamos que uma das grandes lutas se apresentasse, mas parece que eles estão meio amarrados. Então eu acho que luta de ajuste. Francis não é um boxeador tradicional, então toda luta é uma grande luta. Mas sei que Francisco quer desafiar a si mesmo.

"Obviamente, você vê Deontay lá fora, Anthony Joshua lá fora, Tyson Fury lá fora, nós adoraríamos esse confronto. Acho que é algo que tem uma narrativa e uma história por trás que é maior do que apenas o jogo de luta e, ao mesmo tempo, queremos ver quem é o homem mais malvado do planeta. eu conheço Dana [White] acabei de dizer isso [about Jon Jones] — Acho que Jon Jones é o GOAT, não me interpretem mal. Mas o homem mais malvado do planeta? Não, não pode ser. Talvez o homem interino mais malvado do planeta ou algo assim. Acho que Francisco tem isso."

O presidente do UFC, Dana White, declarou seu novo campeão peso-pesado, Jon Jones, “o cara mais malvado do planeta” em uma entrevista recente enquanto discutia a possibilidade de Fury enfrentar Jones no octógono do UFC. Jones reivindicou o título dos pesos pesados ​​que Ngannou deixou vago após sua saída com uma vitória dominante sobre Ciryl Gane no UFC 285.

Para Martin, o acordo de Ngannou com o PFL não apenas permite que ele viva seus sonhos de boxe, mas também para o camaronês nativo potencialmente trazer uma luta de muito dinheiro para a África algum dia.

“Acho que obviamente é algo que Francisco sempre quis fazer”, disse Martin. “O UFC sabe disso e é isso que eu sempre quis buscar. Isso vai acontecer. Contra quem vai ser, não sabemos. Tivemos muitas conversas positivas. Como você sabe, o boxe é ainda mais louco do que o espaço do MMA, então as coisas levam tempo. Obviamente, estamos na era das redes sociais onde ninguém quer ter paciência para nada, mas vou dizer sem revelar muito que as coisas são positivas, estão indo na direção certa. Acho que as pessoas vão ficar chocadas com o que vai acontecer.

“E no final das contas, não se trata apenas de dinheiro. Francisco quer desenvolver o esporte na África. Esportes de combate. Mais uma vez, uma das razões pelas quais lutei por ele com tanta paixão ou o que você quiser chamar é porque esse cara é maior que ele, o jogo de luta. Eu costumava dizer a ele: ‘Mano, você percebe que é maior do que pensa que é. Você não foi feito apenas para ser um campeão. Você deve ser uma figura para seus compatriotas para dar-lhes esperança, o que você fez na vida.

“É por isso que eu pensei, ‘UFC, temos uma oportunidade incrível de fazer isso juntos’, mas eles queriam fazer suas próprias coisas e tudo bem. No final das contas, as pessoas precisam perceber que ele não está fazendo isso apenas por si mesmo, mas pela África. O que vamos fazer no espaço do boxe, eu acho, é tentar trazer uma luta para lá, independentemente de ser a próxima luta dele ou o que quer que seja, vamos fazer isso. Qualquer um pode ir para a África e lutar, isso é legal, mas é diferente quando é Francisco.”