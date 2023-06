O grande projeto de lei do Real Madrid para contratar Kylian Mbappé neste verão

Kylian Mbappé já deixou claro que quer honrar mais um ano de contrato com PSG, e não abandonar sua extensão de contrato opcional antes de 31 de julho, quando seu contrato expira. O atacante sabe que do ponto de vista econômico esta é a melhor decisão para ele. Além do mais, deixando este verão para Real Madrida menos que PSG ceder às suas exigências, e Los Blancos apresentar-lhe uma oferta estratosférica, qualquer coisa mais do que ir para Madrid agora é perder dinheiro porque significa abrir mão de um contrato com o Catar que é difícil de igualar.

Começar com, Mbappé recebe um salário bruto de 70 milhões por temporada (entre 35 e 40 milhões líquidos porque, conforme informou o MARCA na altura, não é elegível para o benefício fiscal para estrangeiros, e a este valor devem ser adicionados dois bónus por temporada: 60m brutos bónus de assinatura e mais 60 milhões de bónus brutos de fidelidade pagos no final da janela de transferências de Verão ou Inverno. No total, outros 120 milhões, que perfazem cerca de 65 milhões líquidos.

Resumindo, Mbappé ganha cerca de 100 milhões líquidos por temporada e o PSG ganha cerca de 200 milhões brutos no final de cada ano fiscal em 31 de junho. Em três anos, se o jogador cumprisse o ano facultativo, o clube francês teria de pagar cerca de 600 milhões. É normal que Macron pressione para que Kylian fique porque PSG fornecem muitos impostos ao governo. Aliás, o clube sempre reclamou com UEFA sobre a desvantagem que tem na hora de pagar seus jogadores em relação ao campeonato espanhol ou inglês.

Uma transferência complicada

Se Mbappé concordasse em sair neste verão, ele renunciaria a este segundo ano de contrato e é muito claro que o Madrid não vai pagar a ele esse valor por temporada. O problema é que Mbappé também não conseguiria cobrar um bônus de assinatura, já que não é um agente livre e é um valor que complementaria seu salário. O Real Madrid, por exemplo, ofereceu a ele no ano passado 25 milhões líquidos mais um bônus de transferência de 130 milhões, mas não houve taxa de transferência porque ele estava livre.

Portanto, é praticamente impossível para Real Madrid para lidar com esta operação se Mbappé coloca como condição não perder dinheiro e o PSG pede a transferência para recuperar pelo menos o investimento em salários da época passada, cerca de 200 milhões brutos. Los Blancos teriam que pagar 400 milhões entre o salário da primeira temporada e a transferência, o que é inviável.

A única opção: transferir por um preço baixíssimo e faturar com o PSG para a próxima temporada

O tempo está do lado do Real Madrid e do Mbappé. A única forma de viabilizar uma transferência neste verão é se, por um lado, o PSG acabar aceitando uma transferência muito baixa, mas o Catar não é conhecido por ceder e já arriscou ao saber que o jogador poderia sair de graça transferência e acabou renovando em maio passado. Para Mbappé, a passagem do tempo é uma coisa boa. Se a transferência fosse feita pouco antes do fecho do mercado, já teria recebido duas mensalidades em julho e agosto, cerca de 12 milhões brutos, e se já tivesse ganho o bónus de transferência de 60 milhões, perfaz um total de 72 milhões bruto.

A carta polêmica

O PSG, por enquanto, insiste que Mbappé não sairá de graça e que também demonstrou vontade de sair por meio da carta que enviou há quinze dias. No entanto, para o clube francês, o tempo é importante porque não é a mesma coisa planejar a próxima campanha com ou sem o seu craque e sobre quem planejava construir o novo projeto. Se ele saísse neste verão, o PSG teria mais dinheiro para contratá-lo entre o que economizaria em salário e o valor que receberia em taxas de transferência.