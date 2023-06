O Guinness World Record Suleman Dawood queria quebrar em submersível sua trágica morte

TO devastador incidente envolvendo o submersível Titan, que custou a vida de um jovem de 19 anos e de outras quatro pessoas, revelou uma aspiração de partir o coração.

Suleman Dawoodcarregou seu cubo de Rubik com ele na viagem malfadada, impulsionado pelo desejo de quebrar um recorde mundial, conforme revelado por sua mãe em luto.

Christine Dawood compartilhou o desejo final comovente de seu filho, que se dedicou a resolver o quebra-cabeça. Sulemanque conseguiu completar o cubo de Rubik em notáveis ​​12 segundos, inscreveu-se no Guinness World Records.

Grave em sua mira

O pai dele, Shahzadaaté trouxe uma câmera a bordo do submersível para capturar o momento potencialmente recorde.

“Ele disse: ‘Vou resolver o cubo de Rubik 3.700 metros abaixo do mar no Titanic'”, Cristina disse à BBC.

O submersível Titan, projetado para fornecer aos passageiros afluentes a oportunidade de explorar as profundezas e testemunhar os destroços do Titanic, experimentou tragicamente uma implosão catastrófica durante a expedição em águas profundas.

Suleman e Shahzada estavam entre os cinco passageiros que perderam a vida no incidente. As outras vítimas incluíam Stockton Rush, o CEO da OceanGate, a empresa proprietária do Titan; empresário britânico Hamish Harding; e mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet.

Somando-se à natureza comovente da tragédia, Dawood revelou que ela e sua filha Alina estavam a bordo do navio de apoio, o Príncipe Polar, quando receberam a notícia da perda do Titã.

“Eu não compreendi naquele momento o que isso significava – e então tudo piorou a partir daí”, disse. Cristina adicionado.

Com a intenção original de se juntar ao marido no Titã, seus planos foram frustrados devido à pandemia. Quando a oportunidade para a viagem surgiu novamente, Dawood abnegadamente permitiu que seu filho tomasse seu lugar.