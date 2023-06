O hilariante golpe de surfe de DJ Khaled

DJ Khaled está colhendo os prêmios por sua carreira musical extremamente bem-sucedida. O DJ, que dizem ser no valor de cerca de US $ 75 milhões, é muito ativo nas redes sociais e adora compartilhar conteúdo de si mesmo deixando o cabelo solto.

Não há dúvida de que Khaled gosta das coisas boas da vida e gasta seu dinheiro suado da maneira mais espetacular possível: seja fumando charutos, comendo refeições com estrelas Michelin ou viajando para algum lugar exótico em seu jato particular, o produtor praticamente fez de tudo.

Em seu último vídeo, DJ Khaled se diverte pegando algumas ondas em seu novo prancha de hidrofólio elétrico. No clipe, que Khaled compartilhou em sua própria conta no Instagram, o produtor pode ser visto agachado em seu novo brinquedo por uns bons trinta segundos enquanto tenta se levantar e surfar corretamente.

Perto do final do vídeo, ele tenta se levantar antes de acabar hilariantemente, pousando desajeitadamente em sua prancha de surf. Assim que a internet percebeu o incidente histérico, o vídeo foi publicado milhares de vezes.

Acontece que Khaled realmente se machucou depois de cair da prancha. “Recapitulação do golfe matinal em breve, tentei jogar hoje, mas encurtei o jogo. Machuquei-me surfando ontem. Então, pensei que poderia jogar apesar da dor. Então, vou fazer uma massagem e ligar para o dr. Estou ótimo. Mas nada vai me impedir de jogar golfe, estarei de volta ao campo amanhã, espero que a dor passe”, revelou ele em um post no Instagram no dia seguinte.