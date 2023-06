O homem por trás do sucesso de Wembanyama: faz com que ele trabalhe descalço, faça malabarismo e monitore seu sono

Victor Wembanyama está a poucas horas de ser escolhido pelo San Antonio Spurs como a escolha número um no draft da NBA.

O pivô francês de 19 anos, que já está nos Estados Unidos para a cerimônia, é diferente de tudo que você já viu. Um homem de 2,19 metros de altura e 2,34 de envergadura que se movimenta com a fluidez de um ala-armador. Além disso, ele também arremessa três pontos depois de dar grandes passadas para trás e penetra nas defesas com habilidade para finalizar com enterradas.

Para um homem de seu tamanho, ele tem um trabalho de pés extraordinário e pode bloquear chutes como se estivesse jogando contra crianças. Por todas essas razões, ele deve dominar o basquete mundial nos próximos anos.

O animal é uma estrela da NBA sem ter feito sua estreia na NBA ainda. Mas por trás de todo grande talento existe alguém nas sombras. Pessoas que sem o seu trabalho árduo e conhecimento uma estrela não poderia brilhar.

Atrás da figura esguia da torre gaulesa geralmente Guillaume Alquiero preparador físico que cuida dele e o transformou no estreante mais esperado desde Lebron James.

Alquier tem 30 anos e esteve com Paulo Orthez, um histórico clube francês em declínio. Ele também trabalhou com jogadores que compartilham um agente com Wembanyama, incluindo o Real Madrid Petr Cornelie.

No verão passado, o agente do prodígio o abordou para se encarregar de seu treinamento. Ele não hesitou. Existem poucos corpos mais interessantes para se trabalhar do que um jogador cujo jogo, fundamentos e físico são definidos para mudar a ordem estabelecida na NBA.

O treinador juntou-se Metropolitanos 92a equipe que Wembanyama se juntou depois de sair ASVEL Villeurbanne de forma surpreendente. O clube de propriedade de Tony Parker joga na Euroliga, com um calendário cada vez mais exigente.

Em seu novo time, ele jogaria uma partida por semana, descansaria no dia seguinte e depois teria mais cinco para se cuidar e trabalhar em seu próprio desenvolvimento.

Victor Wembanyama, em aquecimento com Guillaume Alquier.

MVP na França… mas sem um título da liga

O plano funcionou perfeitamente. Ele não perdeu um único jogo e teve um desempenho fenomenal para se tornar o MVP da temporada regular na NBL com médias de 21,6 pontos, 10,4 rebotes, 3,0 bloqueios e uma classificação de eficiência de 26.

Ele levou seu time à final, mas perdeu para AS Mônaco. Ele não conseguiu se tornar rei da França antes de ser o número 1 no draft.

Se Wembanyama surpreende nas partidas, também surpreende nos aquecimentos. Sua rotina começa 90 minutos antes da largada. Ele executa os clássicos movimentos de aquecimento vistos em muitos jogadores e muitos mais concebidos por Alquier.

A maioria está descalço, com seus enormes tênis tamanho 55 fora do caminho. Ele é frequentemente visto fazendo prancha e levantando-se sobre as palmas das mãos, dando pequenos passos, tentando fortalecer os dedos trabalhando com elásticos….

“Quando você pousa, a primeira coisa em que você pousa é o pé. Se for forte, geralmente tudo é forte”, disse recentemente o preparador físico à ESPN.

Malabarismo para coordenação

Alquier também dá muita ênfase à coordenação. Para isso, aproveita os intervalos entre os exercícios mais exigentes. Ele costuma fazer malabarismos com três bolas de tênis ou até três bolas de basquete.

Quando ele vai para o banco e é esperado que fique um tempo considerável, ele também não fica parado: agacha, pula…. Qualquer coisa que se pareça com o que ele faz na quadra para mantê-lo ativo.

O grande ponto de interrogação acabou O animal reside em sua magreza e físico aparentemente frágil. Ele faz cinco refeições por dia e pesa cerca de 105 quilos.

Ele deveria ganhar um pouco mais de peso para aguentar o ataque dos gigantes da NBA, mas isso pode fazer com que ele perca a mobilidade, um de seus pontos fortes.

Encontrar um equilíbrio entre os dois é fundamental. Não faltam sessões de musculação para ele ganhar força.

“Ele está ganhando peso, mas não quatro ou cinco quilos por mês. Isso pode ser difícil para os joelhos, para as articulações… O mais importante é ter força nas pernas, produzir força para jogar basquete”, disse. explica Alquier.

Outra etapa de sua preparação vem em sua preparação mental. Existem treinos em que outro treinador faz perguntas enquanto ele se prepara para lançar lances livres.

Este é um exercício para ajudar na concentração. O último é a prevenção de lesões. O descanso desempenha um papel importante nisso, então o treinador fica de olho no sono do jogador. Nada é deixado ao acaso.

No ano passado, o prodígio sofreu um problema nas costas, um problema no ombro e uma fratura no dedo.

O destino é imprevisível quando se entra em quadra, mas tentar se manter saudável em uma competição com 82 partidas e muito tempo gasto em aviões é outra missão complexa para aluguel.

“O corpo de Victor ainda não está pronto. A parte principal do meu trabalho é me adaptar a isso. Tento construí-lo da melhor maneira possível. Ele tem em mãos um material precioso e delicado.”