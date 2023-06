O ícone de Hollywood Al Pacino comemora a chegada do bebê com o jovem parceiro Noor Alfallah

Al Pacinoo lendário ator de Hollywood, deu à luz seu quarto filho aos 83 anos com sua namorada de 29 anos, Noor Alfallah, de acordo com o TMZ. O casal está muito feliz com a nova adição à família, embora o sexo do bebê não tenha sido divulgado.

Fontes próximas a Pacino e Alfallah revelaram sua empolgação, mas a data exata do nascimento da criança permanece desconhecida. O casal foi flagrado saindo do Sunset Tower Hotel em Os anjos depois de desfrutar de um jantar juntos, com Alfallah ao volante de um Land Rover preto e Pacino no banco do passageiro. O representante de Pacino já havia confirmado a gravidez de Alfallah em maio.

Pacino e Alfallah foram vistos juntos pela primeira vez em um jantar em abril de 2022. De acordo com fontes que falaram exclusivamente com Página Seis, o relacionamento deles começou durante a pandemia de COVID-19. Apesar da significativa diferença de idade, com Pacino sendo mais velho que o pai de Alfallah, o casal teria uma forte ligação.

Al Pacino, ator de “O Poderoso Chefão”, foi pai pela quarta vez aos 83 anos. @abcaudio confirmou. https://t.co/Py63f2jOHv ? Bom Dia América (@GMA) 15 de junho de 2023

Uma fonte mencionou que Alfallah é conhecido por namoro homens mais velhos ricostendo sido previamente ligado a Mick Jagger e investidor bilionário Nicolau Berggruen.

Em uma entrevista recente para a Hello! revista, Alfallah discutiu seu relacionamento anterior com Jagger e afirmou que a diferença de idade não era um problema para ela. Ela disse: “O coração não sabe o que vê, só sabe o que sente. Foi meu primeiro relacionamento sério, mas foi uma época feliz para mim.”

Parabéns a Al Pacino, que acabou de se tornar pai aos 83 anos: https://t.co/WEr9YWjbmRpic.twitter.com/6Ba9PWfhCr ? CONSEQUÊNCIA (@consequência) 15 de junho de 2023

O icônico ator nunca foi casado

Pacino tem três filhos de relacionamentos anteriores: Julie, Olivia e Anton. Ele os compartilha com ex-parceiros Jan Tarrant e Beverly D’Angelo. Apesar de seus relacionamentos notáveis, incluindo Diane Keaton e Lucila SolPacino nunca foi casado.

Em entrevista ao Independent em 2012, ele expressou sua opinião sobre o casamento, considerando-o “um estado de espírito, não um contrato”. Ele ponderou com humor: “Quando penso na lei e no casamento, me pergunto: quando os policiais se envolveram?”

Com a chegada do novo filho, Al Pacino e Noor Alfallah embarcar juntos na jornada da paternidade, valorizando sua família em crescimento.