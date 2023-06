O Inter Miami ainda está a caminho de abrir um estádio bilionário – Messi jogará lá?

Lionel Messitransferência gratuita para Inter Miami rapidamente se tornou uma das jogadas mais sísmicas da história recente do futebol. De seguidores nas mídias sociais a rumores de que velhos amigos podem se juntar a ele para o passeio, MessiA decisão de balançou o esporte e potencialmente deu início a um realinhamento de poder no futebol.

Mas o Inter Miami tem algum trabalho a fazer dentro e fora do campo para garantir que a realeza do futebol, como Messi, esteja jogando em opulência. Isso começa com o novo estádio do time, Parque da Liberdade de Miamique ainda está em construção.

Beckham consegue o que quer… depois de quase uma década!

Inter Miami sócio David Beckham tentou obter aprovação de construção em vários locais antes de receber luz verde em Parque da Liberdade de Miami. No ano passado, o Câmara Municipal de Miami votou para conceder ao Inter Miami um contrato de arrendamento de 99 anos em um campo de golfe agora fechado perto Aeroporto Internacional de Miami.

Atualmente, o Inter Miami joga com 18.000 lugares Estádio DRV PNK em Fort Lauderdale, cerca de 35 milhas ao norte do aeroporto. O estádio, construído a um custo de $ 60 milhões, foi planejado apenas como um local temporário para o clube enquanto o Miami Freedom Park era construído – e construído para atrair uma superestrela global como Messi.

As chances de Messi jogar no novo estádio

Messi ainda não assinou contrato com Inter Miamimas ele prometeu seu futuro imediato à franquia e os parâmetros de um acordo foram geralmente acordados graças a um acordo inovador de divisão de receita com o jogador.

De acordo com Miami Herald, O contrato de Messi é estimado em até US $ 150 milhões em dois anos e meio. Com Parque da Liberdade de Miami Espera-se que esteja pronto para a ação da MLS em 2025, é provável que Messi ainda seja um jogador do Inter Miami quando o novo estádio abrir seus portões.