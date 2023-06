O irmão de Aaron Rodgers, Jordan Rodgers, tem uma IG Live Session apenas para ser bombardeado por um homem nu mostrando seu pênis

irmão de Aaron Rodgers Jordan Rodgers e a esposa dele Jojo Fletcher do programa Bachelorette recentemente teve um vídeo ao vivo no Instagram e foi acompanhado por um homem nu que mostrou todo o seu corpo nu durante a transmissão.

Jordan Rodgers e Jojo Fletcher ficaram muito surpresos

Jojo Fletcher e Jordan Rodgers teve um convidado ‘muito especial’ em seu programa, pois uma pessoa aleatória decidiu se juntar à transmissão do casal enquanto eles estavam se divertindo com os fãs.

enquanto os casados casal de solteira estava tendo uma ótima sessão com seus fãs, de repente a tela do IG foi cortada ao meio apenas para mostrar um homem completamente nu que apareceu do nada e começou a suspirar por eles.

Depois que o homem brincou com o casal, ele se virou para ir de frente e mostrar a mercadoria, nem é preciso dizer que Jordan Rodgers e Jojo Fletcher ficaram muito surpresos.

Jordan Rodgers compartilhou o vídeo em sua conta IG

Após a surpresa, eles aceitaram com cautela, como você pode ver no vídeo, eles não reagiram negativamente e na verdade estavam se divertindo com a situação, Rodgers estava até sorrindo sobre o incidente e legendando o vídeo como “Quando você clica na pessoa errada para entrar no seu IG ao vivo...”

irmão mais novo de Aaron compartilhou um vídeo em sua conta pessoal do Instagram, onde ele tinha algumas capturas de tela do NSFW transmissão onde ele estava visivelmente rindo.

Acontece que outro blogueiro ligou Kelly Rabon mencionou que é uma sequência ao vivo em série, pois ela afirma que a mesma coisa aconteceu com ela.