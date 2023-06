O irmão de Bam Margera faz uma chamada urgente para saber o paradeiro e sugere perigo

Bam Margera A família de parece temer o pior, e seu irmão está lançando um APB no Twitter para encontrá-lo antes que ele possa se machucar.

Jess Margera twittou no início da manhã de domingo: “Se alguém na área de LA souber do paradeiro atual de Bam ou de um hotel em que ele possa estar, ligue para o LAPD imediatamente.”

Jess diz que está tentando fazer com que a polícia faça um ping no telefone de Bam para encontrar sua localização, mas ele está cumprindo alguns procedimentos burocráticos – e é por isso que ele está pedindo a todos que espalhem a notícia no Twitter.