O irmão de Johnny Walker, Valter Walker, assina com o UFC para a estreia em 23 de setembro contra Jake Collier

O irmão mais novo de Johnny Walker, Valter Walker, se juntou a ele no UFC.

A estreia no octógono do peso-pesado de 25 anos está marcada para 23 de setembro contra Jake Collier, disseram várias pessoas com conhecimento da situação ao MMA Fighting após um relatório de Laerte Vianna.

O UFC ainda não anunciou a atração principal do evento Fight Night, que acontece no UFC APEX, em Las Vegas.

Walker (11-0) venceu Alex Nicholson por paralisação na quarta rodada para reivindicar o campeonato dos pesos pesados ​​do Titan FC no início deste mês. Foi a sétima finalização de sua carreira invicta no MMA profissional.

Collier (13-9) entra na gaiola procurando tirar uma derrapagem de três lutas contra Andrei Arlovski, Chris Barnett e Martin Buday. Collier, que começou sua carreira no UFC como peso médio em 2014 e agora luta no peso pesado, venceu cinco das 13 lutas até agora desde que entrou na empresa.

Damon Martin contribuiu para este relatório.