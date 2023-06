O jogador de golfe Adam Hadwin foi sufocado pela segurança enquanto comemorava a vitória de Nick Taylor no Canadian Open

Nick Taylor ganhou o Aberto do Canadá no domingo, tornando-se o primeiro canadense a vencer o Circuito PGA competição desde 1954. Foi uma ocasião importante para o golfe no país – tão importante, na verdade, que os guardas de segurança sentiram que precisavam ser extremamente vigilantes uma vez TaylorA vitória de foi confirmada em um duelo de morte súbita.

Companheiro de golfe canadense Adam Hadwin queria comemorar a terceira vitória profissional de Taylor de perto e pessoalmente – mas aquele segurança “vigilante” o deteve em seu caminho.

Hadwin foi confundido com um fã enlouquecido

Hadwin competiu no Aberto do Canadá e terminou em 12º lugar, então ele estava entre a multidão olhando para Oakdale Golf & Country Club como Taylor e Tommy Fleetwood disputou um playoff.

Assim que Taylor converteu uma águia, Hadwin correu para o verde borrifando champanhe… e foi imediatamente perfurado por um guarda de segurança.

De acordo com a esposa de Hadwin Jéssica, ele estava bem depois de ser abordado com tanta ferocidade. Ela até alegou que ele se desculpou com o guarda, enquanto ele twittou seu Parabéns para Taylor depois.

O fim do Aberto do Canadá como o conhecemos?

Há incerteza sobre o futuro do Aberto do Canadá — e praticamente todos os Circuito PGAeventos de – após o PGAconcordou em se fundir com seus rivais VIDA Golfefundado por Arábia Sauditade Fundo de Investimento Público.

Muitos chamaram a liderança do PGA de “hipócrita” após a postura anterior do Tour em trabalhar com LIV jogadores de golfe. Alguns disseram que a fusão proposta é ilegal e não acontecerá em sua forma atual, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para examinar o negócio em busca de possíveis violações das leis antitruste.

Com isso em mente, talvez seja particularmente comovente que um jogador de golfe canadense tenha vencido o Aberto do Canadá deste ano após uma seca de quase sete décadas.