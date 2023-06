O jovem William Miller em ‘Quase Famosos’ ‘Memba Him?!

ator americano Michael Angarano tinha apenas 12 anos quando foi escalado como o jovem William Miller – que mais tarde se tornaria jornalista da revista Rolling Stone, acompanhando a banda Stillwater em sua turnê pelo país – no filme de 2000 “Quase Famosos .”

Angarano dividiu a tela grande com grandes nomes de Hollywood, incluindo Patrick Fugit como a versão de 15 anos de William Miller, Billy Crudup como o guitarrista principal de Stillwater, Russell Hammond e Kate Hudson como a groupie nº 1 da banda que está apaixonada por Russell, Penny Lane.

Michael também desempenhou o papel de Nick ao lado Meryl Streep no filme musical de 1999 “Music of the Heart”.