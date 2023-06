o lado sombrio de Russell Wilson; O quarterback do Broncos era um valentão e costumava bater nas pessoas, mas “a fé o salvou”

Russel Wilson é conhecido como um dos quarterbacks mais consistentes da NFL e é visto como modelo para quem sonha ser campeões da NFL. No entanto, as coisas nem sempre foram assim para Denver Broncos QB.

De volta a 2014, o ano ele ganhou o Super Bowl XLVIII com o Seattle Seahawks justamente contra seu atual time, Russell Wilson escreveu um artigo para o The Players’ Tribune, e sobre isso, ele explicou que não estava muito orgulhoso do cara que costumava ser durante seus tempos de colégio.

“Eu costumava bater nas pessoas. Sinceramente, eu costumava bater muito nas pessoas. Muitos de vocês, leitores, provavelmente pensam que fui o Sr. Goody Two-Shoes toda a minha vida, mas honestamente, Eu era um valentão crescendo. Eu joguei crianças contra a parede. Esfreguei suas cabeças na terra no recreio. Eu os mordi. Arranquei até dentes”, ele compartilhou.

QB do Denver Broncos escreveu que ele era um adolescente com muita raiva, e ele simplesmente não canalizou bem, mas então, sua religião o transformou em um jovem melhor. “Eu tinha muita raiva e não sabia o que fazer com ela. Felizmente, fui salvo pela minha fé quando tinha 14 anos e pude começar a viver para os outros em vez de apenas para mim”, Russel Wilson confessado.

Desde que mudou seu mau comportamento, O quarterback do Denver Broncos fundou o Fundação Why Not You, cujo objetivo é arrecadar fundos para diversas causas. Através dele, ele levantou mais de $ 1 milhão para Iniciativa Strong Against Cancer do Seattle Children’s Hospital e também conseguiu arrecadar doações consideráveis ​​para o Linha Direta Nacional de Violência Doméstica.

“Não posso consertar o mundo. Não posso consertar a NFL. Eu não posso mudar os caras ao meu redor. A única pessoa que posso mudar é aquela no espelho. Eu não sou uma pessoa perfeita de forma alguma. Eu sou apenas um valentão em recuperação… Mas se começarmos a ser honestos sobre nossa dor, nossa raiva e nossas deficiências, em vez de fingir que não existem, talvez deixemos o mundo um lugar melhor do que o encontramos. Para nós da NFL, não há desculpa para violência fora do campo”. Com essas palavras, Russel Wilson encerrou o artigo, onde ele compartilhou seu lado mais sombrio, mas também motivou outros a mudar.