O locutor dos Yanks, John Sterling, é atingido por uma bola de falta, continua o comentário

YO locutor de rádio ankees John Sterling foi atingido por uma bola de falta de Justin Turner no nono turno da vitória de 3 a 1 do New York sobre o Boston Red Sox na noite de sábado e continuou seu comentário,

“Ow! Ow! Ow! Isso realmente me atingiu, eu não sabia que estava voltando tão longe”, disse Sterling no ar.

Segundos depois, acrescentou: “Então, mais uma vez, vai ser um 3-2.”

Sterling, 84, voltou ao estande na terça-feira depois de perder 23 jogos. Ele contraiu bronquite depois de perder dois jogos para assistir à formatura de seus trigêmeos na faculdade.