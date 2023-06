O maior truque do Coringa até agora: Jokic é o MVP das finais da NBA com o Denver Nuggets

ONa tela grande, o Coringa é um personagem cult. Ele é um criminoso self-made, a antítese de Batman e carismático em forma e substância.

No basquete, o oposto é verdadeiro. O Coringa é o rei. O principal ponto de referência.

Comemorações em Denver após o Nuggets vencer o campeonato da NBALAPRESSE

É o caso como Denver Nuggets são campeões da NBA depois de superar o calor de Miami e depois Nikola Jokic levou o grande prêmio, aquele que o coloca nos livros de história: o prêmio Bill Russell Finals MVP.

Jokic é o MVP das Finais da NBA

jokic destruiu o calor de Miami. Sua linha de estatísticas teve média de 30,2 pontos, 7,2 assistências, 14 rebotes e uma eficiência de chute fenomenal (58,3 por cento do campo e 42,1 por cento além do arco).

Embora Jamal Murray brilhou no terceiro jogo e Aaron Gordon e Bruce Brown no quarto, não houve discussão sobre quem era o MVP das Finais da NBA.

jokic é um armador com um corpo de 2’11 metros e 130 quilos, capaz de assistir, defender e definir. Ele exibe um tipo diferente de domínio.

Ninguém conseguiu o que Jokic fez. 600 pontos, 269 rebotes e 190 assistências no total. Ele foi o melhor nos playoffs em todas as três estatísticas, como ninguém fez na história do basquete.

Jokic reflete sobre as finais da NBA

“O que importa é que ganhámos”, resumiu o sérvio, sempre a colocar a equipa em primeiro lugar.

Ele fez isso em todas as séries. No primeiro jogo, ele passou de auxiliar e condicionar a defesa do Heat para finalmente fechar o jogo.

No segundo jogo, o pepitas perdido, mas jokic foi um destaque na borda. No terceiro, ele foi uma maravilha de 32 pontos, 21 rebotes e 10 assistências. O único na história com tal recorde. Ele repetiu em Miami com 23+12, apesar de sofrer problemas no tornozelo e faltas.

Depois, voltou com força total na Ball Arena com 28 pontos e 16 rebotes para se tornar campeão mundial

No total, ele esteve perto da perfeição do início ao fim da pós-temporada.

O Os Timberwolves de Minnesota, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers e calor de Miami todos caíram para o campeão pepitas e para jokico MVP.