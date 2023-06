O medo da resposta do rei Charles forçou o príncipe Harry e Meghan Markle a tomar uma decisão que mudaria suas vidas

Cenquanto muitos aceitaram os rumores de que Príncipe Harry e Meghan Markle estavam prestes a tomar uma grande decisão para sugerir que o casal estava prestes a se divorciar, parece que esse não é o caso.

Com o par temendo que represálias poderiam vir do recém-coroado Rei Carlos IIIeles decidiram interromper seu circuito de mídia.

Tanto o Daily Mail quanto o The Sun relataram na sexta-feira que o duque e a duquesa de Sussex estão entrando em um novo capítulo em suas vidas, onde não concordarão mais com entrevistas, documentários e séries de televisão.

Muitos assistiram com admiração enquanto o casal falava sobre como era a vida para eles dentro dos limites da monarquia britânica, com interesse no casal explodindo após a entrevista reveladora com Oprah Winfrey.

Seguiu-se um breve período de sensacional popularidade nos Estados Unidos, onde ninguém podia ler um jornal sem ver os nomes Harry e Meganmas esses dias já passaram.

Documentário da Netflix foi usado para criticar Royals

Em 2023 houve o lançamento do documentário da Netflix ‘Harry and Meghan’, no qual foram divulgados muitos detalhes que não retratavam a família real de uma maneira boa.

Rei Carlos III, Príncipe William e Kate Middleton estavam todos na mira, mas esses dias se foram agora.

Com medo do que Rei Carlos poderia fazer com eles se continuassem a divulgar histórias prejudiciais, a dupla decidiu que não vale a pena arriscar continuar revelando detalhes.

Isso também pode se resumir ao fato de que a dupla ganhou muito dinheiro com esses primeiros lançamentos e agora não precisa mais garantir seu futuro depois de deixar a segurança fiscal da monarquia britânica.