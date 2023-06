Jimmy Dunnemembro do conselho daCircuito PGAlançou uma ameaça poderosa se surgir alguma evidência ligando Cidadãos da Arábia Sauditaque estiveram envolvidos nas negociações para a fusão com VIDA Golfeao planejamento dos ataques terroristas de 11 de setembro.

VIDA Golfe, uma entidade emergente no mundo do golfe, é apoiada financeiramente por Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita.

Falando com canal de golfe, Dunne expressou seu compromisso inabalável com a justiça, prometendo resolver o problema por conta própria. Ele afirmou: “Se alguém encontrar alguém que esteja inequivocamente envolvido com isso, eu mesmo os matarei. Não precisamos esperar.“

As palavras de Dunne têm um peso significativo, pois ele próprio foi profundamente afetado pelos eventos de 11 de setembro. Tendo trabalhado no 104º andar do World Trade Center, Dunne estava participando de um torneio de golfe naquele dia fatídico. Infelizmente, 66 de seus colegas do banco de investimento Sandler O’Neill perderam a vida no ataque.

As famílias do vítimas do 11 de setembro expressaram seu profundo sentimento de traição para com Circuito PGA comissário Jay Monahan. Apesar das críticas anteriores de Monahan sobre VIDA Golfe sobre as alegações de envolvimento saudita nos ataques, o comissário fez um acordo lucrativo com a organização, deixando as famílias se sentindo abandonadas.

Jimmy Dunne pede unidade e diálogo para evitar futuras tragédias

Durante sua aparição em canal de golfe, Dunne pediu união para evitar futuras tragédias. Ele enfatizou a importância de superar as divisões e promover o entendimento entre as pessoas, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. Dunne acredita que a comunicação e o diálogo são fundamentais para superar as diferenças.

“Acredito que não devemos fugir das nossas diferenças. E devemos nos conhecer e basicamente dificultar, para que não tenhamos que lidar em família com o que lidamos há 20 anos.“, afirmou Dunne.

Refletindo sobre o profundo impacto dos ataques, Dunne expressou empatia pelas famílias das vítimas e um forte desejo de evitar que outras pessoas sofram perdas tão devastadoras. Ele reconheceu o dor inimaginável isso viria de ter o próprio filho envolvido em tal atrocidade, alimentando ainda mais sua determinação de agir.

A postura resoluta de Dunne serve como um lembrete pungente do impacto duradouro do ataques de 11 de setembro e a necessidade de responsabilidade. Enquanto o mundo do golfe observa de perto, os desenvolvimentos em torno da fusão com VIDA Golfe sem dúvida, continuará a chamar a atenção e a desencadear discussões cruciais sobre a justiça e o papel do esporte na abordagem de questões sociais importantes.