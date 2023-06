O Miami Heat não está desistindo; Jimmy Butler diz que eles vão vencer o jogo 5 das finais da NBA

Tas coisas não são muito promissoras para calor de Miami no Finais da NBA. Depois de cair mais uma vez no jogo 4 contra o Nuggets de Denver, eles estão a um jogo da derrota. Os fãs estão começando a perder a fé, devido a um 1-3 retorno sendo estatisticamente improvável. No entanto, quem não perde um pingo de esperança, são os jogadores do Heat, de acordo com Jimmy Butler.

“Não há dúvida. Não temos nada disso (desistir). Não temos nenhuma saída. Nós vamos lutar continuamente, ficar melhor. E então vamos para a segunda-feira e fazer o que dissemos que faríamos o tempo todo e vencer”,Jimmy Butler disse após o jogo 4 durante a conferência de imprensa.

“Temos que vencer. Não temos outra escolha. Caso contrário, fizemos tudo isso sem motivo”, Butler condenado.

O cavaleiros permanecem como a única equipe a se recuperar de uma desvantagem de 3-1 nas finais da NBA. Eles fizeram isso em 2016 contra o Guerreiros do Golden State. calor de Miami se recuperou de vários socos este ano, e há confiança de que eles podem fazer história como o Cleveland fez, de acordo com treinador principal Erik Spoelstra.

“Fizemos tudo da maneira mais difícil, e é assim que vai ter que ser feito agora, novamente. Tudo em que vamos nos concentrar é recuperar isso. Leve essa coisa de volta para Miami e as coisas podem mudar muito rapidamente”, ele disse.

O calor de Miami ganhou três anéis da NBA (2006, 2012 e 2013). Eles também perderam três Finais da NBA, incluindo os dois últimos contra os quais eles jogaram incentivo de São Antônio (2014) e Los Angeles Lakers (2020). Este pode significar sua terceira derrota consecutiva nas finais da NBA.