O movimento polêmico de Ayesha Curry tentando tirar sua aliança de casamento que os fãs de Stephen não gostaram nada

Stephen Curryesposa de Caril Ayesha gerou polêmica devido a uma piada inapropriada e insensível que ela fez sobre traição. Enquanto aparecia no “Girl Chat”, Eles são novos fez um comentário sobre infidelidade quando um garçom sem camisa veio servir suas bebidas. Ela mencionou brincando tirando a aliança de casamento e, quando não conseguiu, tentou escondê-la.

Embora Eles são novos pretendia que fosse uma piada, muitos usuários de mídia social, especialmente fãs de Currynão gostou que suas ações fossem transmitidas para um grande público.

Embora estivesse claro que ela estava brincando, muitos acharam que o momento era impróprio e que fazer pouco de algo que destrói famílias era insensível.

Um usuário do Twitter expressou desapontamento, afirmando que já havia admirado Ayesha e a considerado um modelo, mas achou seu comportamento recente decepcionante.

A piada de Ayesha Curry sobre Steph na TV deixa os fãs em pé de guerra

“Ugh. Eu gostei Eles são novos. Mesmo em um ponto ela foi um modelo”, escreveu o usuário do Twitter @adarathexplorer.

“Isso é decepcionante. Votos de casamento e fidelidade não são uma piada. Fingir tirar o anel ou colocá-lo ainda mais (não sei dizer) é tão selvagem para mim. Acho que ela é uma mulher bonita, mas foi longe demais com esse.”

Outra conta do Twitter fez uma pergunta aos seus seguidores, comparando Ayesha a Bretanha Mahomesa controversa esposa de Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes.

“As pessoas podem achar a esposa de Mahomes irritante, mas não há dúvidas sobre sua lealdade e devoção a ele e à família”, disse @NoMoreMatrix. “Podemos absolutamente dizer o mesmo sobre Eles são novos?”

Enquanto isso, um terceiro acrescentou: “Você pode ganhar 5 campeonatos, ganhar centenas de milhões de dólares, músculos tonificados, o presidente e ex-presidente do país conhece você, todas as garotas querem você em todo o mundo, Lebron está com ciúmes do seu jogo, mas você ainda não consegue satisfazer Caril Ayesha.”