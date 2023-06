O nome de Joe Burrow descarta o nome de Patrick Mahomes como: “O único a derrubar” na próxima temporada

Back quando Tom Brady estava no auge, havia vários zagueiros que estavam constantemente atrás de sua coroa e apenas alguns poucos conseguiram sair vitoriosos após um jogo contra seus times. Patrick Mahomes é o novo xerife da cidade e muitos zagueiros virão atrás de sua posição como o melhor da NFL. Um desses contendores é Joe Burrow, que é o Cincinnati Bengals‘ quarterback e esteve perto de ganhar um Super Bowl uma vez já. Agora que está bem estabelecido como o principal homem do Bengals, ele fará tudo ao seu alcance para tirar o trono de Mahomes. Mas isso é mais fácil dizer do que fazer.

Como uma história paralela a esta, voltamos aos dois Super Bowls Tom Brady perdeu para o New York Giants de Eli Manning. Quem será aquele jogador que encontra a oportunidade de tirar o maior prêmio do indiscutivelmente o melhor jogador da NFL vivo hoje? Com certeza será interessante assistir, porque há muitos nomes que têm a oportunidade de derrubar Mahomes. Mas Borrow tem uma história especial jogando contra o chefes e muitas vezes é considerado aquele que pode competir contra Patrick. Embora eles provavelmente nunca se encontrem em um Super Bowl, já que ambos fazem parte da AFC. Na verdade, o Bengals perdeu as finais da AFC contra Mahomes e companhia.

Poderá Burrow levar o Cincinnati Bengals à terra prometida?

Assistir aos possíveis futuros jogos do AFC Championship entre o Bengals e o Chiefs com Burrow e Mahomes será extremamente agradável. Esses dois estão quase destinados a nos entreter ao longo de suas carreiras. Talvez Kansas City parecesse o time mais dominante na última temporada, mas ninguém deve subestimar o que o Cincinnati Bengals pode realizar nas próximas temporadas. Quando perguntado sobre o rival a ser batido, Joe Burrow foi honesto com a mídia e não fez rodeios. Ele disse: “Acho que não há discussão agora. É Pat (Mahomes). Até que alguém tenha um ano melhor do que o dele, é ele quem deve desistir.”