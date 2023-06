O novo deslize do presidente Joe Biden: agora ele termina o discurso com um ‘Deus salve a rainha, cara’

At neste ponto em sua presidência, tornou-se bastante evidente quando Presidente Joe Biden tomou ou não a medicação para se manter afiado. Quando há um grande evento como o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, ele parece tomar remédios extras para fazer suas melhores piadas. Mas quando ele parece não tomar aquele remédio, há um grande número de erros que ele comete que deixam as pessoas totalmente confusas. Sua última visita a Connecticut terminou com um discurso no qual ele disse: ‘Deus salve a Rainha, cara,” o que deixou as pessoas perplexas. Isso aconteceu o tempo todo com Bidenele confunde o tempo e às vezes se engana com acontecimentos importantes que já aconteceram.

Antes deste, ele mencionou anteriormente que a morte de seu filho Beau foi devido a um motivo diferente do que realmente aconteceu. Segundo o secretário de imprensa, Joe Biden estava simplesmente comentando para alguém na multidão durante o discurso. Embora ninguém tenha especificado quem era essa pessoa. Depois, temos todas as quedas e escorregões que o presidente Joe Biden suportou nos últimos meses. Por alguma razão, ele quer que as pessoas pensem que ele ainda é capaz de se mudar para qualquer lugar sozinho, mas todos nós vemos claramente que ele luta para fazer isso.

Ataque do presidente Joe Biden contra armas

Um dos tópicos em que ele tem sido implacável é sua tentativa de banir os fuzis de assalto de qualquer loja. O AR-15 é a arma de escolha quando alguém deseja perpetrar um tiroteio em massa. Para o presidente Joe Biden, proibir esses fuzis é absolutamente essencial para que esses tiroteios parem de acontecer. Biden não parou de tentar bani-los e não vai parar até que o faça. No entanto, cometer esses erros constantes pode ser prejudicial para ele conseguir a legislação que deseja. Mas algo nos diz que esses erros não vão parar até que ele deixe de ser presidente.