O pai de Taylor Swift supostamente ganhou US $ 15 milhões em venda de catálogo de música para Scooter Braun

Taylor Swift disse que foi pega de surpresa quando sua música foi vendida para Scooter Braun … mas um novo relatório diz que o pai dela recebeu um grande salário no negócio.

Para quem não sabe, o catálogo da TS foi enviado para Scooter em 2019, quando Scott Borchettafundador do Big Machine Label Group, colocou sua empresa à venda … Scooter’s Ithaca Holdings pagou US $ 330 milhões para ficar com tudo.