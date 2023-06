O Paris Saint Germain não imporia nenhum veto à venda de Mbappé

A carta de Kylian Mbappé endereçado aos escritórios do PSG acabou no jornal L’quipe. Um documento que, por coincidência ou não, reabriu um capítulo que parecia encerrado até junho de 2024: a tão esperada transferência do PSG para a frente Real Madrid. O documento que saiu na mídia na noite de segunda-feira, no qual o francês informava ao clube que não renovaria seu contrato, reabriu o baralho. Foi um dia agitado em que as partes se sentaram à mesa em meio a mensagens conflitantes, principalmente entre o jogador e o PSG, com o Real Madrid ainda sem mostrar as cartas. A saga parece inevitável pelo terceiro verão consecutivo.

PSG dá o primeiro passo no jogo

PSG deixaram sua posição clara no início da manhã. Conforme revelado por MARCA, a carta vazada não caiu bem e fontes do clube confirmaram que, se o jogador quiser sair, não estará livre para fazê-lo. O clube considera a carta uma mera tática de pressão e desnecessária, e ficou particularmente descontente por ter ido parar aos meios de comunicação, porque se não comunicar a sua intenção de prolongar até 2025 antes de 31 de julho, o contrato expira automaticamente em junho de 2024.

Parece que no Parc des Princes, eles estão começando a aceitar que é hora de uma reviravolta completa no projeto, cansados ​​​​das idas e vindas de sua estrela em relação ao seu futuro. O clube está trabalhando em um projeto centrado em Mbapp, mas insiste que na nova estratégia ninguém está acima do clube, como visto com as saídas de Messi ou Ramos e a firme determinação de encontrar um destino para Neymar.

“A jogada de Mbapp surpreende o Madrid”

O PSG insiste que, se não quiser renovar, não sairá de graça, e MARCA pode confirmar que, apesar das relações atualmente tensas entre Madri e PSG, não há veto para ninguém. Em Paris, eles sabem que uma boa venda compensaria a despesa salarial inicial de Mbapp e não vão prender ninguém contra sua vontade. Refira-se que há dois anos, faltando um ano de contrato, o Madrid ofereceu 200 milhões. Espera-se que Paris não rejeite uma boa oferta neste novo contexto.

Declaração de Kylian

Ao longo da manhã, a comitiva de Mbapp é obrigada a emitir um comunicado lamentando a carta vazada “com o único objetivo de prejudicar sua imagem”. Revelam que em julho de 2022, dois meses após a renovação, comunicou oralmente ao clube que não renovaria o contrato e que a única coisa que fez há duas semanas foi anunciar que enviaria uma carta ao clube para lembrar que esta ainda era sua decisão. Ao contrário da versão do clube, ele também afirma que uma prorrogação nunca foi discutida.

Outra negação

O dia não termina com esta declaração. o parisiense revela que MBAO desejo do jogador é partir para o Real Madrid neste verão. Segundo a imprensa francesa, a saída de Benzema o convenceu. “Mentiras. Mentiras crescentes. Já disse que continuarei na próxima temporada no PSG, onde estou muito feliz”, responde Kylian em suas redes sociais.