O penedense Carlinhos Maia receberá o selo dourado do Instagram

Carlinhos Maia, nascido e criado em Penedo, vai ser o primeiro a ganhar o novo selo dourado no Instagram, de acordo com o colunista Daniel Nascimento, do portal Terra. A plataforma está planejando mudar a cor do selo de algumas personalidades famosas para destacá-las do resto do público.

Com seu jeito engraçado, Carlinhos Maia é um grande sucesso na internet e já tem mais de 27 milhões de seguidores no Instagram.

Segundo uma pessoa próxima da Meta, a empresa que controla o Facebook, Instagram e outros apps como o WhatsApp, a ideia é trocar o selo azul pelo dourado nos perfis de pessoas públicas, políticos, influenciadores e empresas importantes.

Na última terça-feira (20/6), chegou ao Brasil o Meta Verified, serviço de assinatura do Instagram e do Facebook. Agora, quem quiser o famoso selo de verificação [azul], pode comprar pagando R$ 55 reais por mês.

Vale lembrar que Carlinhos Maia faz muito por sua cidade natal, Penedo. Ele ajuda a cidade a crescer, organizando grandes eventos que atraem artistas famosos e turistas de todo o país para a região e consequentemente dando mais visibilidade a Penedo.