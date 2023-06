O plano de Guardiola: mais dois anos no City e depois adeus ao Manchester

Pep Guardiola deixou claro que pretende deixar o Manchester City em dois anos, quando seu contrato expirar.

Esta decisão coloca o futuro do treinador espanhol a médio prazo longe do seu atual clube.

De acordo com o The Guardian, Guardiola quase finalizou seu plano de partir no verão de 2025, quando completará um mandato de nove anos.

Em novembro, Guardiola assinou um novo contrato com o Sky Blues, mas mesmo os mais próximos a ele estavam incertos sobre isso.

Quando Guardiola chegou em Man City no verão de 2016, havia fortes expectativas de que ele não estenderia sua estada além do contrato inicial de três anos.

Festa do Manchester City para comemorar a tríplice coroaLapresse

No entanto, tudo indica agora para a sua saída após nove temporadas no clube.

Antes de assumir o comando Manchester CityGuardiola teve passagens bem-sucedidas pelo Barcelona e Bayern de Munique.

Anteriormente, acreditava-se que depois de treinar na Inglaterra, ele optaria por um clube na Itália, cumprindo sua ambição de ter treinado nas quatro principais ligas.

No entanto, esta recente decisão de permanecer em Manchester por mais dois anos sugere uma mudança Guardiolaestá pensando.

Uma possibilidade poderia ser treinar uma seleção nacional.

Confiante de que Gundogan renovará seu contrato

Apesar de seus planos futuros, Guardiola continua otimista sobre Ilkay Gundoganda renovação do contrato.

Ele espera que seu meio-campista assine um novo contrato de um ano com opção por mais um ano.

As negociações entre o internacional alemão e a diretoria do clube devem ocorrer ainda nesta semana.

Enquanto isso, o Cidade de Manchester capitão, que completará 33 anos em outubro, está considerando uma oferta de Barcelonaque estão dispostos a fornecer-lhe um contrato de três anos.

Também há interesse da Arábia Saudita no experiente meio-campista, cujo contrato atual termina neste mês.