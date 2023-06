O principal guru da Aston Martin espera reduzir a diferença para a Red Bull

Dum Fallows não tende a ser muito generoso em coletivas de imprensa ou Fórmula 1 eventos, como o cérebro por trás Aston MartinO salto para a frente, o homem milagroso do AMR-23, é mais um fazedor do que um falador.

Apesar disso, no Canadá foi sua vez de falar e deu a entender que está de olho nos campeões pelo menos no médio prazo.

“Visivelmente, é provavelmente a maior atualização que produzimos, mas, na verdade, temos tentado produzir atualizações para a maioria das corridas”, explicou o diretor técnico.

Se Red Bulla maior força de é a eficiência, pois eles podem produzir downforce sem grande arrasto e serem rápidos em cada circuito, é isso que ele quer copiar para Aston Martin.

“Acho que o foco principal para nós – e obviamente queremos colocar mais desempenho no carro em geral – mas vimos nos últimos dois eventos, particularmente, que existem alguns circuitos que se adequam mais e alguns circuitos que não combina tanto”, disse o engenheiro britânico.

“Então, procuramos nos concentrar em ampliar a janela operacional do carro, e é nisso que estamos focados com essas atualizações”.

A ambição da Aston Martin

Pousios afirma que eles estão indo muito melhor do que o esperado, pois já conquistaram tantos pódios, ou mais, do que esperavam para todo o ano de 2023, portanto, qualquer sucesso adicional é apenas mais progresso.

“Acho que, na verdade, vemos claramente que há uma lacuna para Red Bulle houve durante toda a temporada, mas acho que o que é realmente importante para nós é como é preciso com Mercedes e Ferrari” Pousios declarou.

“Mas, realmente, do nosso ponto de vista, temos que nos concentrar em nosso próprio desempenho, garantindo que o carro tenha o melhor desempenho possível em todas as pistas que frequentamos”.

F1

As melhorias no AMR-23

A nova sede da equipe, que eles chamam de Campus Tecnológico, já começa a funcionar em plena capacidade.

A atualização do Montreal, com ajustes de piso e tampa do motor, visa brigar pelo segundo, mas sem perder o primeiro de vista, e deve trazer mais downforce para diminuir a diferença com Red Bull.

A chuva está atrasando uma calibração completa, mas o objetivo é aumentar a janela de trabalho ideal do AMR-23, mesmo em circuitos como o de Barcelona, ​​que estreitou muito essa janela pela primeira vez este ano.

“A equipe optou por um conceito completamente novo para o carro atual”, disse. Fernando Alonso adicionado.

“Esta atualização deve ajudar a otimizar o pacote que temos.”

Fallows concorda e espera que Aston Martin pode fazer uma boa corrida no Canadá e no resto da temporada.

“Obviamente em Mônaco estivemos muito próximos, mas na Espanha nem tanto”, Pousios disse.

“Acho que é empolgante por um lado, mas é particularmente bom para os fãs verem esse tipo de batalha acontecendo pelo segundo lugar no momento.”