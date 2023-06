O que acontece durante um solstício de verão?

Tsão pouquíssimas as pessoas que não aproveitam as noites claras que permitem que o dia pareça muito mais longo nesta época do ano.

Os padrões de luz do dia são diferentes em todo o mundo, mas agora na Europa, as pessoas estão gostando de ter luz do dia até quase 22h. O ponto culminante disso é o Solstício de Verão, ou como muitos podem saber melhor, o dia mais longo do ano.

É quando o sol nasce mais cedo do que em qualquer outro dia e se põe mais tarde do que em qualquer outro dia. Em comparação, o Solstício de Inverno ocorre pouco antes do dia de Natal e é o dia mais curto do ano.

O que é o Solstício de Verão?

O solstício de verão é quando a terra está inclinada ao máximo em direção ao sol. Isso significa que o sol está em sua maior elevação possível ao meio-dia e tem o caminho mais longo a percorrer antes de se pôr. A sensação entre o solstício de verão e o punhado de dias em ambos os lados é quase irreconhecível, mas um dia é sempre um pouco mais longo.

O solstício de verão ocorre quando o sol está diretamente sobre o Trópico de Câncer, localizado a 23,5 graus de latitude norte, e atravessa o México, Bahamas, Egito, Arábia Saudita, Índia e sul da China. Para todos os que vivem ao norte do Trópico de Câncer, é o dia mais longo do ano.

Quanto ao Solstício de Inverno, que ocorre no Hemisfério Norte quando o sol está diretamente sobre o Trópico de Capricórnio, que está localizado a 23,5 graus ao sul do equador e atravessa a Austrália, Chile, sul do Brasil e norte da África do Sul.

O dia mais longo não é tradicionalmente o dia mais quente do ano, pois há um atraso entre os dois.