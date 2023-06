O que aconteceu com Alfonso Ribeiro, o ator que interpretou Carlton Banks em ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ e o ‘primo’ de Will Smith?

Alfonso Lincoln Ribeiro, nascido em Nova York em 1971, inicialmente seguiu a carreira de dançarino, mas ganhou amplo reconhecimento por sua interpretação de Carlton Banks em ‘The Fresh Prince of Bel-Air’.

Ele começou seu envolvimento na indústria do entretenimento ainda jovem, aparecendo no programa ‘Oye Willie’ aos oito anos de idade e estrelando o musical da Broadway ‘The Tap Dance Kid’ aos 12.

No entanto, sua descoberta veio em 1984, quando ele apareceu ao lado de Michael Jackson em um comercial da Pepsi, levando-o ao reino do estrelato na TV.

Ele solidificou ainda mais sua presença na telinha por meio de seu papel na série ‘Silver Spoons’. Embora continuasse a aparecer em vários comerciais, sua verdadeira aclamação chegou em 1990 com ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, onde interpretou Carlton Banks ao lado Will Smith.

Carlton Banks tornou-se um personagem imensamente popular e amado em todo o mundo, particularmente conhecido por suas apresentações de dança para Tom Jones‘ ‘Não é incomum’.

O que aconteceu com Carlton Banks depois de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’?

Subseqüentemente, RibeiroA popularidade de diminuiu gradualmente. Ele se aventurou em várias atividades, incluindo participar de corridas de carros, ser apresentador de rádio e continuar sua carreira na dança.

Ele também emprestou sua voz para séries animadas como ‘Spider-Man’ (1994) e ‘Extreme Ghostbusters’ (1997).

Em 2019, Ribeiro entrou com uma ação contra a Epic Games, alegando que Fortnite havia copiado a dança que ele executou em ‘The Fresh Prince of Bel-Air’. No entanto, a reclamação legal não produziu nenhum resultado significativo.

Nesse mesmo ano, passou a apresentar o ‘Anos 90 com Alfonso Ribeiro’, um programa de crítica musical da época.

Mais recentemente, em 2020, ele se reuniu com Will Smith para um episódio especial de reunião de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ comemorando seu 30º aniversário, relembrando os momentos memoráveis ​​do show.

Em 2021, Ribeiro forneceu sua voz a um personagem do filme ‘Muppets Haunted Mansion’ e atualmente atua como co-apresentador do Disney Plus ”Dancing with the Stars’.