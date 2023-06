O que Djokovic precisa em Roland-Garros para tirar o primeiro lugar do ranking de Alcaraz?

CEmbora o foco agora no mundo do tênis esteja o Aberto da FrançaWimbledon está chegando em 19 de junho e, agora, Carlos Alcaraz chegaria como o número um para o terceiro Grand Slam do ano.

Apenas Novak Djokovic pode tirar a liderança do ranking mundial de alcaraz esta semana em Roland-Garros.

Para isso, o sérvio precisa conquistar o título, e suas chances aumentam enormemente se conseguir derrotar o espanhol na semifinal de sexta-feira.

Tal como está, antes do confronto de sexta-feira, alcaraz tem uma vantagem de 860 pontos em relação ao seu rival mais imediato nas listas da ATP. Caso derrotasse o sérvio no caminho para a final, a diferença aumentaria para 1.340 pontos.

Daniel Medvedev, derrotado na segunda rodada do Aberto da França por Thiago Seyboth Wildestá 1.075 pontos atrás alcaraz.

Veja como está o ranking da ATP hoje Carlos Alcaraz: 7175 pontos Novak Djokovic: 6315 pontos Daniel Medvedev: 6100 pontos Stefanos Tsitsipas: 4920 pontos Runa Holger: 4375 pontos

Alcaraz antevê as meias-finais frente a Djokovic

Depois de vencer nas quartas de final contra Stefanos Tsitsipas, alcaraz falou do quanto está ansioso para o confronto com o sérvio.

“Este jogo é o que todos querem ver e vai ser bom de jogar”, afirmou.

“Se você quer ser o melhor, você tem que vencer o melhor. Djokovic é um dos melhores do mundo e estou ansioso por isso.”