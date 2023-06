O que é o agente OOBE do usuário e como desativá-lo no Windows 10/11

A máquina Windows tem muitos programas rodando em segundo plano que consomem muita CPU, mas nem todos são necessários. Um desses programas que você encontrará é o User OOBE Broker com o extensão ‘.exe’.

Este programa ocupa muita memória e você pode se perguntar o que ele faz. Então, você está no lugar certo, aqui, vou compartilhar tudo sobre o User OOBE Broker no Windows 10/11, e se você acha que precisa moderar o uso dele para deixar sua máquina mais rápida, você também encontrará o guia para desativá-lo.

O que é o agente OOBE do usuário no Windows 10/11?

Out Of Box Experience é a forma completa de OOBE, um programa desenvolvido pela Microsoft e um arquivo executável em sua máquina Windows. Ele vem pré-instalado como parte integrante e é executado em segundo plano o tempo todo, e você pode ver o nome UserOOBEBroker.exe no Gerenciador de Tarefas.

Ajuda com detalhes técnicos quando você instala o Windows 10 pela primeira vez e registra uma conta. Você também receberá orientação sobre todos os recursos de sua máquina por causa deste programa. Mas ele continua funcionando mesmo depois que você termina de instalar o Windows no seu PC.

O User OOBE Broker causa problemas no Windows 10/11?

Muitos usuários pensam Usuário OOBE Broker no Windows 10/11 é um vírus que pode danificar seu sistema. Mas não é prejudicial, e já discutimos isso antes.

No entanto, às vezes mostra erros durante a inicialização e você pode ver diferentes mensagens de erro por causa disso. Mas não se preocupe; você pode corrigir rapidamente todos os problemas associados registrando manualmente o arquivo executável por meio do Microsoft Register Service e realizando uma verificação completa do seu PC.

Você também percebe que ocupa muita memória ou CPU, tornando seu PC lento. Nesse caso, será melhor desativá-lo.

Como desabilitar o agente OOBE do usuário no Windows 10/11

Se você deseja se livrar do User OOBE Broker no Windows 10/11, a melhor maneira é desativá-lo e impedir suas operações no sistema.

Existem três maneiras diferentes de fazer isso, e compartilhei todas abaixo com as etapas para ajudá-lo a fazer isso sem problemas.

Método 1. Usando o Gerenciador de Tarefas

A melhor maneira de desabilitar o User OOBE Broker no Windows 10/11 é usar o Gerenciador de Tarefas e encerrar o processo.

Estas são as etapas que você precisa seguir para fazer isso sem erros:

Primeiro, clique com o botão direito do mouse no janelas ícone no canto inferior esquerdo.

Ele abrirá um menu de diferentes opções e você deve clicar em Gerenciador de Tarefas.

Agora ele vai te mostrar todos os programas rodando no seu computador, e você precisa clicar no botão Detalhes aba.

Então, encontre Usuário OOBE Broker lá e clique com o botão direito sobre ele.

Depois disso, você precisa clicar em Finalizar tarefa .

Por fim, reinicie o computador para salvar todas as alterações.

Método 2. Através das configurações do Windows

Outro método para desabilitar o User OOBE Broker no Windows 10/11 é usando Configurações. Se você quiser fazer isso facilmente, sem erros, estas são as etapas que você precisa seguir:

Primeiro, clique no ícone do Windows seguido do ícone de engrenagem ou pressione diretamente Windows+I para abrir o Configurações página.

Você verá muitas opções onde você precisa clicar em Sistema .

Agora, clique em Notificações e ações no painel esquerdo.

Em seguida, desative ou desmarque a opção “Mostre-me a experiência de boas-vindas do Windows após as atualizações e, ocasionalmente, quando eu entrar para destacar o que há de novo e sugerido”.

Método 3. Criando uma nova conta de usuário

A terceira maneira de desabilitar o User OOBE Broker no Windows 10/11 é criando uma conta de usuário separada em sua máquina. Você pode fazer isso no Windows 10 e 11, mas as etapas diferem um pouco. No entanto, compartilhei ambos abaixo que você pode verificar de acordo com suas necessidades.

No Windows 11:

Primeiro, abra Configurações em sua máquina pressionando Windows + I juntos.

Em seguida, você deve clicar no botão contas aba.

Depois disso, selecione o Família e outros usuários opção.

Em seguida, você deve clicar no botão Adicionar Conta opção em diferentes usuários.

Agora, você verá “ Não tenho as informações de login desta pessoa ” na sua tela; clique nisso.

Depois disso, você precisa clicar em “ Adicionar um usuário sem uma conta da Microsoft .”

Por fim, digite seu nome de usuário e senha e clique em Avançar.

No Windows 10:

O processo é quase o mesmo no Windows 10 também, mas após a terceira etapa, você precisará clicar em “Adicionar outra pessoa a este PC”.

Conclusão

Então, agora você sabe o que é User OOBE Broker no Windows 10/11 e como desativá-lo. Felizmente, os três métodos mencionados acima ajudaram você a se livrar dele. Se você ainda enfrentar algum problema, por favor, deixe suas perguntas nos comentários abaixo.

