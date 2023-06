O que é o WhatsApp Rosa? Como desinstalá-lo rapidamente (2023)

Se você receber uma mensagem contendo um link que afirma alterar o estilo verde padrão do WhatsApp para rosa, NÃO CLIQUE. Existe outro vírus que todos devem conhecer, conhecido como WhatsApp Pink. Esse vírus malicioso está circulando no momento e representa uma ameaça significativa à segurança de dispositivos móveis. Interagir com o link ou mensagem associada ao WhatsApp Pink pode dar aos hackers controle total sobre seus dispositivos. É essencial ter cuidado e evitar clicar em links ou mensagens suspeitas para proteger você e seus dispositivos móveis dessa ameaça em evolução. Mantenha-se informado e seguro online.

ATUALIZAÇÃO: Várias autoridades estaduais emitiram alertas sobre o golpe do WhatsApp rosa, citando um comunicado do governo central. De acordo com o comunicado, os usuários do Android são direcionados a um link falso disfarçado de atualização oficial. Clicar neste link pode resultar na instalação de software malicioso, potencialmente infectando o telefone do usuário e até mesmo se espalhando para os dispositivos móveis de indivíduos que se comunicam com o usuário via WhatsApp. É crucial permanecer cauteloso e abster-se de interagir com links suspeitos para se proteger e evitar a propagação desse golpe.

O download do APK do WhatsApp Pink é um vírus.

Este arquivo é o vírus real porque pede para baixar o APK em seu sistema para permitir que os hackers entrem nele. Este arquivo APK é o vírus real. Os usuários não sabem que um vírus foi baixado e podem dar as permissões que o pacote requer em seu smartphone prontamente.

É um vírus, e clicar nele pode permitir que invasores acessem o dispositivo. Também é possível que você perca o acesso à sua conta do WhatsApp. Os usuários do WhatsApp foram submetidos a mais um ataque malicioso por fraudes cibernéticas.

Os hackers estão enviando links falsos de URL rosa do WhatsApp para spyware aos usuários, alegando que eles podem alterar o esquema de cores verde padrão e o plano de fundo do aplicativo de mensagens para rosa. A vítima será direcionada para um site contaminado, onde será solicitado a instalar o novo aplicativo chamado WhatsApp Pink App.

Rajshekhar Rajaharia, um especialista independente em segurança cibernética, foi quem descobriu muitas grandes violações de dados no passado, incluindo a violação de dados Mobikwik e agora esta, e ele escreveu no Twitter.

Como desinstalar o WhatsApp Pink do seu dispositivo

Siga estas 5 etapas imediatamente para proteger seus dados e dispositivo.

Etapa 1: desinstale rapidamente o APK do WhatsAppPink e o aplicativo instalado.

Passo 2: Saia de todos os dispositivos Whatsapp Web (se usado).

Etapa 3: limpe os dados do aplicativo no menu de configurações (Configurações > Aplicativos > WhatsApp > Armazenamento > Limpar cache).

Etapa 5: verifique as permissões concedidas a todos os aplicativos (Configurações > Aplicativos e notificações >> Aplicativos e notificações > Selecione o aplicativo que deseja revisar > Revise as permissões tocando em Permissão)

OBSERVAÇÃO: Nunca baixe nenhum arquivo APK de uma fonte não confiável; se for obrigatório, verifique-o primeiro para garantir que você não esteja baixando nenhum aplicativo malicioso.

WhatsApp rosa oculto após a instalação? Veja como desinstalar

Se o WhatsappPink app está sendo ocultado automaticamente após a instalação. Você pode seguir isso para desinstalá-lo.

Etapa 1: abra suas configurações

Etapa 2: Vá para Armazenamento ou Aplicativos em seus dispositivos Android e encontre os Aplicativos instalados.

Passo 3: Lá você pode ver a lista de aplicativos que estão instalados no seu telefone. Lá você pode encontrar este aplicativo WhatsApp Pink Hidden. e desinstalar a partir daí.

Finalmente, se você receber tal mensagem no WhatsApp, evite abrir e baixar este “WhatsApp Pink”. Compartilhe isso com outras pessoas para manter as pessoas protegidas contra ataques cibernéticos.