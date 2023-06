O que é Void(document.oncontextmenu=Null) e como habilitar o botão direito

Você está tentando usar vários sites para usar o conteúdo navegando na inspeção do elemento por meio do navegador da web? Nesse caso, você é um dos usuários que copiou algum elemento ou código, mas pode encontrar algum texto inesperado ou aviso de erro, algo como ‘Void Document Oncontextmenu Null’. Agora, se você estiver recebendo o mesmo tipo de problema depois de clicar com o botão direito do mouse no menu e nada aparecer em seu lugar, não se preocupe.

Vários sites têm conteúdo diferente com diferentes tipos de elementos de tema, códigos, elementos de estilo e muito mais. E a maioria dos usuários da Internet prefere copiar e colar alguns códigos ou funções desse site para outro como um método de atalho. No entanto, em alguns casos, esse truque não é útil e, infelizmente, as pessoas começam a receber a mensagem de erro que diz: “Desculpe, esta funcionalidade foi desativada pelo administrador.”

Proprietários ou administradores de sites geralmente bloqueiam seu conteúdo ou minimizam os códigos para que ninguém possa copiar e colar facilmente seus dados. Porque hoje em dia o usuário original ou o criador do conteúdo não recebe créditos ou apreciação suficientes, mesmo depois de ser usado por outros. Além disso, copiar e colar o mesmo conteúdo em vários sites também pode causar problemas para obter classificação nos resultados da pesquisa por mecanismos de pesquisa populares devido a spam ou plágio.

Até onde sabemos, Void document oncontextmenu=null é um tipo de código JavaScript (JS) que você pode usar para habilitar clique com o botão direito nos sites que ativaram a proteção de conteúdo. Você pode usá-lo seguindo o método para ignorar facilmente o alerta de proteção de conteúdo do site. Para fazer isso:

Primeiro de tudo, vá para o site específico onde a cópia do conteúdo está desativada.

Agora, digite o seguinte código na barra de endereço da URL e pressione Enter:

javascript: void(document.oncontextmenu=null);

Eventualmente, ele ignorará o código Javascript (JS) do alerta do site e permitirá que você use facilmente o menu do botão direito. Isso significa que agora você pode clicar com o botão direito do mouse no conteúdo selecionado e clicar em Copiar/Colar para adicioná-lo a outro local.

Observação: no entanto, lembre-se de que este não é um truque infalível para fazer o mesmo para todos os sites. Alguns proprietários ou administradores de sites também estão cientes desse truque e podem ter ativado alguns outros códigos para bloquear o conteúdo que não pode ser ignorado usando o código acima.

Considerando que você também precisará copiar e colar o void(document.oncontextmenu=null); código toda vez que você quiser copiar e colar o conteúdo restrito de qualquer site. Portanto, anotar esse código ou lembrar-se do código pode ser um aborrecimento para algumas pessoas.

Felizmente, existem algumas outras maneiras (alternativas) mencionadas abaixo que você pode usar para habilitar o clique com o botão direito do mouse no site para ignorar a proteção de conteúdo. Certifique-se de seguir todos os métodos e verificar qual deles funciona melhor para você em vários sites.

1. Tente usar o modo Leitor

Primeiro, você pode tentar usar o Modo Leitor no navegador da Web para clicar com o botão direito do mouse em sites que o desativaram. Certifique-se de pressionar F9 para Ative o modo leitor do navegador. Uma vez feito, verifique se o problema foi corrigido ou não. Caso contrário, você pode ir para o próximo método.

Ao desativar os códigos Javascript, ative o menu do botão direito para desativar o clique com o botão direito do mouse nos sites protegidos por conteúdo. Você pode desativar facilmente o JavaScript seguindo as etapas abaixo.

Para Google Chrome:

Abrir Google Chrome .

. Clique no ícone de três pontos verticais no canto superior direito.

no canto superior direito. Vá para Configurações e localizar Privacidade e segurança .

e localizar . Clique em Configurações do site .

. Vá para Configurações de conteúdo e encontra JavaScript .

e encontra . Desativar para verificar o problema.

Para Mozilla Firefox:

Lançar Mozilla Firefox e abra um Nova aba .

e abra um . Tipo sobre: ​​configuração na barra de endereços e pressione Digitar .

na barra de endereços e pressione . Localizar JavaScript na barra de preferências de pesquisa e pressione Digitar .

na barra de preferências de pesquisa e pressione . Duplo click no javascript.enabled opção e defina o status como Falso .

no opção e defina o status como . Depois de desativar, você pode recarregar o site e clicar com o botão direito do mouse no conteúdo.

Feito isso, siga as etapas novamente e reverta o status do javascript para true.

Você deve entender que desativar o javascript de qualquer site pode impedir que alguns arquivos ou conteúdos sejam carregados corretamente.

3. Usando o código-fonte da página da Web

No caso, você só está interessado em usar o método de clique com o botão direito do mouse para copiar e colar o conteúdo de qualquer site, então você pode ir facilmente para o Código fonte seção da página da web pressionando o botão Ctrl+U atalho de tecla. A opção de clique com o botão direito não deve ser desativada para o código-fonte. Assim, você pode encontrar o conteúdo do código-fonte e copiá-lo de lá.

4. Salve a página da Web como HTML para ativar o botão direito

Outra coisa que você deve fazer é apenas salvar a página da Web no computador como um formato de arquivo HTML e, em seguida, copiar e colar o conteúdo dessa página da Web baixada. Mesmo que a página da web tenha sido baixada no PC, ela será aberta no navegador da web devido ao formato de arquivo HTML. Então, nada para se preocupar com isso.

5. Tente usar o servidor proxy para copiar o conteúdo

Um servidor proxy funciona como um serviço VPN que basicamente permite que você navegue na Internet de forma segura e anônima, em vez de mostrar o endereço IP original ou o endereço Mac. Às vezes, usar o servidor proxy também pode ser útil o suficiente para copiar conteúdo de sites (se a restrição de conteúdo estiver ativada e clicar com o botão direito do mouse não estiver funcionando).

Existem alguns servidores proxy confiáveis ​​que podem ser encontrados online, como Proxify ou FilterByPass, que você pode usar. Caso contrário, use qualquer outro servidor proxy de sua preferência. Basta executar o servidor proxy no computador e abrir o site de onde deseja copiar e colar o conteúdo. Em seguida, clique com o botão direito do mouse no conteúdo e copie e cole facilmente. Às vezes, o site pode lançar um aviso de aviso.

Basta selecionar o Remover scripts caixa de seleção para desativar o recurso. E você está pronto para ir. Se a primeira tentativa não foi útil, você pode recarregar a página da Web e tentar novamente.

6. Use as extensões do navegador

Se os truques acima não funcionarem, você pode tentar usar as extensões do navegador da Web para ignorar a restrição de clicar com o botão direito em qualquer site. No entanto, talvez você não consiga habilitar o clique com o botão direito do mouse em todos os sites. Ainda assim, você pode tentar uma vez. Fazer isso:

Certifique-se de abrir o navegador Google Chrome.

Dirija-se ao Loja online do Chrome .

. Agora, procure por Ativar clique com o botão direito e copiar extensão.

extensão. Instalar a extensão e, em seguida, abra o site específico.

a extensão e, em seguida, abra o site específico. Em seguida, tente clicar com o botão direito do mouse no conteúdo para verificar o problema.

Se estiver usando o Mozilla Firefox, você pode fazer quase as mesmas etapas para instalar o Ativar absoluto Clique com o botão direito e copie extensão. Caso contrário, você também pode tentar algumas outras extensões altamente classificadas que alegam habilitar o recurso de clique com o botão direito.

Isso é tudo por agora. Se você ainda não conseguir usar o conteúdo de copiar e colar clicando com o botão direito do mouse no site protegido por conteúdo, poderá comentar abaixo.