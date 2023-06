O que faz um diplomata e quanto ganha? Saiba mais sobre a carreira

O edital do concurso público para o cargo de diplomata do Ministério das Relações Exteriores já foi publicado. E quem está de olho na vaga precisa estar atento as principais funções e exigências da carreira.

Afinal, o que faz um diplomata? Qual o salário do cargo? Confira a seguir.

O que faz um diplomata?

O diplomata brasileiro é o profissional responsável por representar o Brasil nas relações internacionais.

Sua função principal é promover os interesses e a política externa do país, buscando estabelecer e manter relações diplomáticas com outras nações e organizações internacionais. Veja mais detalhes:

Negociação e representação: Os diplomatas brasileiros atuam como representantes do governo brasileiro em negociações bilaterais e multilaterais. Eles participam de reuniões, conferências e cúpulas internacionais, onde discutem questões de interesse mútuo, defendem as posições do Brasil e buscam a construção de consensos.

Proteção de interesses nacionais: Os diplomatas também têm a responsabilidade de proteger os interesses e os direitos dos cidadãos brasileiros no exterior. Eles trabalham para garantir a segurança, a assistência consular e a proteção jurídica dos brasileiros em outros países, incluindo a resolução de questões como extradição, imigração e repatriação.

Promoção comercial e econômica: Outra função fundamental do diplomata brasileiro é promover o comércio e os investimentos do Brasil no exterior. Eles identificam oportunidades de negócios, facilitam o diálogo entre empresas brasileiras e estrangeiras, negociam acordos comerciais e promovem os produtos e serviços brasileiros nos mercados internacionais.

Cooperação internacional: Os diplomatas brasileiros colaboram com outros países e organizações para enfrentar desafios globais, como segurança, desenvolvimento sustentável, direitos humanos, saúde pública e meio ambiente. Eles participam de fóruns internacionais, como as Nações Unidas e a Organização dos Estados Americanos, buscando soluções conjuntas para problemas globais.

Diplomacia cultural: Através de programas de intercâmbio, eventos culturais e diplomacia pública, os diplomatas brasileiros promovem a cultura, a língua e a imagem do Brasil no exterior. Eles incentivam o diálogo intercultural, fortalecem os laços culturais entre o Brasil e outros países e contribuem para uma melhor compreensão mútua.



Além dessas funções, os diplomatas brasileiros também realizam pesquisas, redigem relatórios, analisam a conjuntura internacional, assessoram autoridades governamentais, participam da elaboração de políticas externas e conduzem negociações diplomáticas em diferentes áreas, como política, economia, meio ambiente, direitos humanos, entre outras.

Quanto ganha um diplomata no Brasil?

Atualmente, o salário de um diplomata no Brasil é de R$ 20.926,98 por mês.

Ministério das Relações Exteriores abre concurso com 50 vagas

Ao todo, o Ministério das Relações Exteriores oferece 50 vagas para contratação imediata para o cargo de Diplomata.

Desse total, 37 vagas são para ampla concorrência, 10 são reservadas para candidatos negros e outras três para candidatos com deficiência.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve possuir nível superior completo em qualquer área de formação. Fora isso, também é importante que o candidato comprove os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Como se inscrever para o Concurso Diplomata?

Os interessados em participar do concurso do Ministério das Relações Exteriores têm entre os dias 6 de julho de 2023 a 3 de agosto de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Iades.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 229,00.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Iades até o dia 13 de julho de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Quais serão as etapas do concurso para Diplomata?

O concurso público para o Ministério das Relações Exteriores contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Prova de títulos de caráter classificatório;

de caráter classificatório; Curso de formação de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 27 de agosto de 2023 e será realizada nos 26 estados do país, além do Distrito Federal.

Os candidatos serão avaliados por meio de 73 questões sobre os seguintes assuntos:

Língua portuguesa – 11 questões;

Língua inglesa – 9 questões;

História do Brasil – 11 questões;

História mundial – 11 questões;

Política internacional – 11 questões;

Geografia – 06 questões;

Economia – 7 questões;

Direito – 7 questões;

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.