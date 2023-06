O que se sabe até o momento sobre o concurso do Inmetro?

O concurso do Inmetro ( Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) é uma excelente oportunidade para quem espera ser admitido em um concurso federal.

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, destacou que a principal função do certame, além de recompor o quadro de servidores, será atuar de forma direta na fiscalização dos produtos.

É importante destacar também que a pasta tem o aval para abrir um edital no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi).

Vagas concurso do Inmetro

O edital do Inmetro foi autorizado juntamente com outros órgãos no dia 16 de junho, sexta-feira. A ministra Esther Dweck anunciou nomes, assim como vagas e cargos, sendo a maioria voltados para nível superior.Os esclarecimentos foram publicados em edição extra do Diário Oficial.

O novo concurso INMETRO autorizado terá vagas divididas nos seguintes cargos de nível superior:

Analista executivo – 40 vagas; e

Pesquisador – 60 vagas;

Quais os próximos passos do concurso do Inmetro?

Depois do aval concedido, existem algumas fases até a liberação do edital. Antes de mais nada, é preciso que seja escolhida uma comissão organizadora. Este grupo vai escolher a banca. A empresa escolhida será responsável por receber as inscrições e cuidar das etapas do certame.

Vale lembrar que, de acordo com o documento, a abertura do concurso público deve ocorrer no prazo de até seis meses da autorização, ou seja, até dezembro de 2023.



A prova deve acontecer no prazo de dois meses depois da liberação do edital.

Quando aconteceu o último concurso do Inmetro?

O último concurso aconteceu em 2014. Na ocasião, foram publicados três editais e disponibilizadas 80 vagas. A Idecan foi a banca organizadora. A empresa foi responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame.

Para níveis médio e técnico, foram oferecidas 28 vagas para assistente, em diversas áreas. As outras 52 oportunidades foram de nível superior, sendo 11 de pesquisador, 39 de analista e duas de especialista (doutorado).

Demais concursos federais autorizados

O anúncio se deu durante entrevista coletiva, na qual destacou o quantitativo de oportunidades e ministérios. Ao todo, foram autorizadas, 4.436 vagas divididas em 20 órgãos.

Os órgãos que foram contemplados até o momento são: MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 800 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento opcional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista. E os demais editais federais? Durante diálogo, a ministra foi interrogada sobre os demais editais, por exemplo, o concurso IBGE. Sobre o assunto, foi informado que o órgão está no radar e na lista para ser autorizado: “No caso do IBGE, está no nosso radar, sim. No caso, está no pacote do Ministério do Planejamento, que ainda não saiu”. Sobre a Receita Federal, tudo indica que o edital vá sair em 2024, já que o certame ainda está vigente. Diante disso, são aguardadas novas contratações.

No que se refere aos editais de órgãos ambientais como ICMBio, terão convocação de excedentes. É importante pontuar que os novos certames serão para nível superior.

É válido destacar que os editais que forem autorizados ainda em junho serão liberados ainda este ano. Os que não forem listados nos dias subsequentes, ficarão para 2024.