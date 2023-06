O retorno de Conor McGregor para o The Ultimate Fighter 31 produz 294 mil espectadores em média na ESPN

A volta de Conor McGregor ao cargo de técnico O ultimo lutador 31 estreou com 294.000 espectadores em média durante a transmissão de uma hora na noite de terça-feira passada na ESPN.

De acordo com o sistema de classificação da Nielsen, TUF 31 terminou em 11º lugar geral na TV a cabo na noite de terça-feira, ganhando uma participação de 0,14 no cobiçado grupo demográfico de 18 a 49 anos, que é o setor-chave quando se trata de publicidade na televisão. O show foi ao ar às 22:00 ET.

O programa número 1 na terça-feira foi The Real Housewives of New Jersey na Bravo com 1,176 milhão de telespectadores médios e uma participação de 0,34 na faixa demográfica de 18 a 49 anos.

Esses números caíram drasticamente desde a última vez em que McGregor apareceu no O ultimo lutador, uma vaga de treinador na 22ª temporada na longa série ao lado de Urijah Faber. Durante aquela temporada, TUF 22 estreou com 622.000 espectadores médios com a transmissão no FOX Sports 1.

Embora o retorno de McGregor ao lado do futuro oponente Michael Chandler não tenha produzido esses tipos de avaliações, TUF 31 ainda superou a última temporada que foi ao ar na TV a cabo depois TUF 28 produziu 186.000 espectadores médios para aquela estreia no FOX Sports 1 em 2018 com Robert Whittaker e Kelvin Gastelum como treinadores.

Ambos TUF 29 e TUF 30 exibido exclusivamente no ESPN+, um serviço baseado em assinatura, o que significa que nenhum número de telespectador é divulgado.

A última parcela de O ultimo lutador foi impulsionado da ESPN + de volta à ESPN em grande parte devido a McGregor atuar como um dos treinadores enquanto planeja seu retorno à ação após uma fratura devastadora na perna sofrida em sua aparição anterior no UFC em 2021.

McGregor e Chandler estão treinando duas equipes de pesos-galos e leves com uma mistura de novatos e veteranos do UFC no elenco. O restante da temporada continuará a ir ao ar nas noites de terça-feira na ESPN às 22h00 horário do leste dos EUA.