O slam do mascote de Conor McGregor em Miami custou-lhe um negócio lucrativo

O clima em Miami segue tenso após incidente envolvendo astro do MMA Conor McGregor e a mascote do Miami Heat, Burnie.

Uma possível colaboração comercial entre o calor de Miami e McGregor esfriou depois que o ex-campeão do UFC visitou o Kaseya Center em 4 de junho para uma esquete com Burniemas as coisas tomaram um rumo errado quando McGregor socou excessivamente o mascote.

O acordo Miami Heat e TIDL termina

McGregor viajou para Miami para promover seu novo spray de cura, TIDL. No entanto, de acordo com um relatório da Page Six, o acordo promocional entre o calor de Miami e o TIDL, que incluía patches personalizados nas camisetas dos jogadores, perdeu força.

A equipe teria removido todo o conteúdo de mídia social com McGregor e TIDL após o incidente do soco ocorrido durante o jogo 4 das finais da NBA entre o calor de Miami e a Denver Nuggets.

Enquanto isso, a pessoa dentro do Burnie a fantasia foi levada ao hospital após o esquete promocional, mas recebeu alta após receber atendimento médico.

Somando-se à controvérsia está uma acusação de agressão sexual contra McGregordecorrente da mesma visita.

Uma mulher acusou McGregor de levá-la à força a um banheiro e agredi-la sexualmente.

McGregor negou veementemente essas acusações, descartando-as como uma tentativa de extorquir dinheiro dele.