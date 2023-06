O suposto namorado de Taylor Swift, Matty Healy, foi gravado beijando um segurança masculino, o vídeo se torna viral

O suposto bae de Taylor Swift Matty Healy foi visto beijando um segurança durante o show de sexta-feira de sua banda The 1975 em Dinamarca. Enquanto Healy cantava “Robbers” no Festival NorthSide em Aarhus quando ele chegou perto do segurança e deu um grande beijo.

Matty Healy foi visto beijando um segurança

Depois que Matty Healy beijou o segurança, ele o beijou de volta e voltou para outro apenas para que ele pudesse levá-lo para casa.

Para aqueles que não estão familiarizados com o ato da banda, durante essa música, Matt aproveita a oportunidade para beijar estranhos aleatórios como parte da performance.

Taylor Swift recentemente ganhou as manchetes depois de cortar relações com o ex-namorado Joe Alwyn, com quem ela namorou por quase 7 anos, mas teve um fim ‘natural’, de acordo com uma fonte “Eles conversaram sobre casamento, mas Taylor não queria ser amarrado e parecia um acordo..”

Tempo de estúdio de Taylor Swift com Matty Healy

Segundo fontes, Healy e sua banda o 1975 colaborou com Taylor no meia-noite álbum, no entanto, sua entrada não chegou à lista de faixas final do álbum, no entanto, eles compartilharam muito tempo juntos no estúdio e têm saído recentemente como todos os Swifties confirmaram.

Matt Healy foi recentemente desmascarado por Swifties que, de acordo com a Rolling Stone, afirmam que ele estava “se envolvendo em comentários racistas, fazendo piadas ofensivas e admitindo ter assistido vídeos degradantes”. pornografia em que pessoas de cor estão sendo humilhadas e agredidas, suas ações contribuem para a perpetuação do ódioestereótipos e objetificação, que atinge e fere algumas pessoas das comunidades judaica, negra, chinesa, havaiana, inuit, LGBTQ+, bem como mulheres.”