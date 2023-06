O treino de topless de Logan Paul surpreende os fãs após a transformação do corpo

Logan Paul chocou seus fãs ao compartilhar imagens de um treino de topless em que seu físico parece ter subido de nível.

Recentemente, ele treinou com campeões do UFC Israel Adesanya e Alexandre Volkanovski. Paul tem treinado com eles em Porto Rico enquanto se prepara para sua próxima empreitada.

O boxeador do YouTube que virou estrela da WWE tem posado de topless com seus novos tênis para a mídia social e isso levou a muitos elogios de seus seguidores, que podem ver a vantagem adicional de sua forma física.

Um disse: “logan deveria dar uma pausa na parte superior do corpo …” outro acrescentou: “Maldição, ele é levantado.” Enquanto outro disse: “logan é uma fera.”

História esportiva de Logan Paul

O lutador de 28 anos luta em um nível decente desde o ensino médio. Foi quando ele decidiu lutar contra o colega YouTuber KSI em 2018 que ele realmente atingiu sua melhor forma e pegou o gosto de lutar novamente.

Os dois agora são amigos e parceiros de negócios, lançando a popular bebida energética Prime. A primeira luta entre a dupla terminou empatada e então decidiram fazer uma revanche.

Eles então se profissionalizaram um ano depois para a revanche, que KSI venceu por decisão dividida.

Optando por assumir um nome muito maior no mundo do boxe, Paulo fez uma luta de exibição contra Floyd Mayweather em 2021 e levou o americano à distância, o que foi um grande impulso para sua credibilidade.

O americano deveria retornar aos ringues em janeiro, mas uma lesão no joelho durante a luta pela WWE o deixou afastado.

Paulo lutou pela última vez na WrestleMania 39, perdendo para Seth Rollins e mais tarde foi revelado que seu contrato com a WWE foi estendido.