O troll épico de Steph Curry sobre Patrick Mahomes e Travis Kelce horas antes do confronto no golfe

‘O jogo’ retorna este ano para mais uma emocionante edição do torneio de golfe de celebridades. Há muito hype em torno do evento que está marcado para quinta-feira, 29 de junhoprincipalmente por causa da escalação repleta de estrelas. Os companheiros de equipe do Golden State Warriors, Steph Curry e Klay Thompson, enfrentarão Travis Kelce e Patrick Mahomes no Wynn Las Vegas Golf Club. Espera-se que a partida faça jus ao jogo épico do ano passado, que viu Tom Brady e Aaron Rodgers enfrentar Mahomes e Josh Allen.

Curry decidiu elevar as coisas um nível antes da partida contra o tag team da NFL com alguns trolling épico via Instagram. No vídeo, o armador relaxa em seu sofá com o taco de golfe na mão e segue para assista aos destaques da derrota dos Chiefs contra os Buccaneers na final do Super Bowl de 2021.

Curry, parecendo incrivelmente relaxado e com um sorriso atrevido no rosto, vira-se para a câmera e diz: “Vai ser a mesma coisa em Vegas, baby.”

“Idk se vocês estão prontos para nós. Vejo vocês no curso”, foi a legenda do clipe que recebeu quase 200 mil curtidas. A publicação foi recheada de comentários de fãs divertidos. Tom Brady certamente viu o lado engraçado, respondendo com três emojis rindo/chorando.