O truque de Kate Middleton e da rainha Camilla para evitar ficar envergonhada quando os vestidos flutuam acidentalmente com o vento

Ddurante uma turnê pela América do Norte em 2011, Kateque era então a princesa de Gales, encontrou um acidente de moda não intencional enquanto estava acompanhada por Príncipe William.

Enquanto estava em uma passarela ventosa, a parte de trás de seu vestido amarelo Jenny Packham explodiu, levando Kate a usar rapidamente as mãos para empurrá-lo de volta para baixo.

“A Duquesa usou o vestido em um aeroporto durante sua turnê na América do Norte, e o vento soprando na passarela revelou mais das pernas reais do que o pretendido”, disse. Jenny Packhamo designer do vestido.

“Bem, eu não esperava que fosse usado em condições tão ventosas, mas vou considerar adicionar mais peso a designs futuros, apenas por precaução.”

Não Único

Este incidente não foi a única vez Kate experimentou tal ocorrência. Aconteceu também com seu vestido rosa Alexander McQueen na Princesa Eugeniecasamento de 2018.

Adicionalmente, Rainha Camila enfrentou um mau funcionamento de guarda-roupa semelhante em 2015 durante Princesa Charlotteé batizado. Quando ela saiu da Igreja de St. Mart Magdelent na propriedade de Sandringham, uma rajada de vento fez seu vestido azul claro balançar.

O afrodisíaco especial caribenho de Kate Middleton e as redes sociais não se cansam

Diana Borrowman da Jewellerybox explicou ao Express.co.uk que, desde então, é provável que ambos Kate e Camila vêm incorporando pesos nas bainhas de seus vestidos para evitar que tais incidentes aconteçam novamente.

“Pennies ou pequenos pesos são costurados nas bainhas dos vestidos para evitar que sejam soprados por uma forte rajada de vento britânico”, mutuário reivindicado.

“Em outubro de 2018, Kate usava um Alexander McQueen vestido rosa estruturado para Princesa Eugeniecasamento de.

“Kate mostrou seu amor pela marca britânica ao longo dos anos, optando por usá-los em várias ocasiões durante seu tempo como realeza.

“Enquanto assistia ao casamento, o vento começou a soprar Katevestido, mas com a ajuda de sophiaDuquesa de Edimburgo, Kate sorriu calmamente no momento.

“De acordo com membros da realeza, é comum que as mulheres da realeza tenham pequenos pesos costurados nas bainhas de suas saias e casacos para evitar mau funcionamento do guarda-roupa e permitir que caibam perfeitamente.

“Diz-se que o falecido Rainha passou seus truques para Katejá que ela também teria pesos circulares de cortina de chumbo costurados em todas as suas roupas feitas à mão.”