O ‘velho’ Patrick Mahomes festeja com a esposa Brittany, que provoca ele e Travis Kelce

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes está indo para seu sétimo NFL temporada e já figura entre os cinco jogadores mais experientes na posição em todo o campeonato.

Mahomes, 27, foi ao Twitter no sábado para brincar sobre ficar “velho” em reação a uma postagem do Futebol de domingo à noite na NBC conta, mas ele aparentemente ainda é jovem o suficiente para festejar. Ele e sua esposa Brittany foram vistos se divertindo muito na 14ª edição anual Fim de semana de celebridades Big Slick.

Patrick Mahomes faz um impressionante home run em Kansas City no Celebrity Game

Os Maomé, Travis Kelce, Paige Buechele e Shane Buechele todos posaram para uma foto juntos na festa pós-festa do Big Slick KC. Shane é o melhor amigo de Patrick e Paige é sua esposa.

Kelce, 33, e Mahomes subiram ao palco do evento com camisetas semelhantes, levando Brittany a zombar deles no Instagram por suas roupas combinando.

O fim de semana de arrecadação de fundos, que começou com um jogo de softball de celebridades, foi um grande sucesso. Eles arrecadaram um recorde de US$ 3,5 milhões para o Hospital da Misericórdia Infantil.

Jackson Mahomes MIA

Jackson Mahomesirmão mais novo do Chiefs QB, não apareceu em nenhum lugar durante todo o fim de semana.

A estrela do TikTok, de 23 anos, enfrenta três acusações de agressão sexual agravada e uma acusação de agressão relacionada a um incidente de fevereiro no qual ele é visto em vídeo beijando uma mulher à força.

Ele fez sua primeira aparição no tribunal no mês passado e supostamente queria fazer contato com a vítima de 40 anos.

Patrick falou recentemente sobre o assunto, mas apenas para dizer que deseja que a mídia respeite sua privacidade.